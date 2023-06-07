Заступник генпрокурора спростував нічну присутність у київському ресторані

В Офісі генпрокурора заявили, що журналісти на відео зняли іншу людину.

Related video

У середу, 7 червня, заступник генерального прокурора Ігор Мустеца спростував інформацію про те, що перебував у київському ресторані у комендантську годину, про що раніше повідомили журналісти "Української правди". Про це йдеться в офіційній заяві пресслужби Офісу генпрокурора.

Як зазначили у відомстві, журналісти "Української правди" випустили сюжет та статтю про чиновників, які порушують комендантську годину та проводять час уночі в ресторанах Києва. У розслідуванні фігурує й прізвище Ігоря Мустеци.

Ігор Мустеца відправив листа редакції "Української правди", в якому стверджує, що людина на відео — не він, а хтось інший, і що сам він не відвідував жодного із зазначених закладів.

У Києві чиновники розважаються у ресторанах у комендантську годину

6 червня "Українська правда" опублікувала відеорозслідування, яке демонструє, як чиновники порушують комендантську годину в ресторанах Києва. У сюжеті були згадані директор департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації Олександр Никоряк, київський забудовник Артур Мхітарян та заступник генерального прокурора Ігор Мустеца.

Наступного дня, 7 червня, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка буде звільнено.