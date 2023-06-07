Замгенпрокурора опроверг ночное присутствие в киевском ресторане

В Офисе генпрокурора заявили, что журналисты на видео запечатлели другого человека.

Related video

В среду, 7 июня, заместитель генерального прокурора Игорь Мустеца опроверг информацию о том, что находился в киевском ресторане в комендантский час, о чем ранее сообщили журналисты "Украинской правды". Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы Офиса генпрокурора.

Как отметили в ведомстве, журналисты "Украинской правды" выпустили сюжет и статью про чиновников, которые нарушают комендантский час и проводят время ночью в ресторанах Киева. В расследовании фигурирует и фамилия Игоря Мустецы.

Игорь Мустеца направил письмо в редакцию "Украинской правды", в котором утверждает, что человек на видео — не он, а кто-то другой, и что сам он не посещал ни одного из указанных заведений.

В Киеве чиновники развлекаются в ресторанах в комендантский час

6 июня "Украинская правда" опубликовала видео-расследование, демонстрирующее, как чиновники нарушают комендантский час в ресторанах Киева. В сюжете были упомянуты директор департамента охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации Александр Никоряк, киевский застройщик Артур Мхитарян и заместитель генерального прокурора Игорь Мустеца.

На следующий день, 7 июня, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк будет уволен.