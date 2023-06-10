8 варіантів для відпочинку біля Києва: заміські комплекси, готелі та басейни

Через постійні обстріли та повітряні тривоги у киян продовжує накопичуватися стрес. Психологи радять зробити перезавантаження для організму хоча б на кілька днів. Відпочинок за містом в оточенні природи — одне з найкращих ліків.

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Офіційно пляжі в Україні ще закриті, але відпочити можна не лише на березі Чорного моря. До того ж є можливість заощадити час і вибрати варіант для перезавантаження недалеко від будинку. Фокус розповідає, у яких заміських комплексах та готелях біля Києва можна розслабитись і душею, і тілом.

Фокус обрав 8 готелів та заміських комплексів в Київській області Фото: Анна Кудрик (колаж)

Заміський комплекс Morewell

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Локація: село Толокунь, Вишгородський район

Вартість:

від 2960 до 4920 грн за добу (пн-чт);

від 3700 до 6150 грн за добу (пт-нд).

У вартість входять: проживання та сніданки для двох, відкритий та закритий басейни, сауна, хамам, соляна кімната, шезлонг, рушники.

Безпека: як укриття використовуються підвальні приміщення. Адміністрація комплексу не рекомендує плавати у Київському водосховищі.

Переваги: комплекс пропонує своїм гостям різноманітну програму відпочинку — від лінивих сонячних ванн біля 25-метрового басейну до прогулянок на багі, квадроциклах та катері. У вихідні тут проходять стендапи та концерти, також можна пограти у настільні ігри.

Територія: комплекс розташований за 40 км від Києва на березі Київського водосховища, навколо знаходиться мальовничий ліс. Тут є мінізоопарк та карпатські чани. На території також є дитячі майданчики, для маленьких гостей організовують анімацію.

Оцінка в Google: 4 з 5

25-метровий басейн на території комплексу

Заміський клуб Sobi Club

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Локація: село Хотянівка, Вишгородський район

Вартість:

від 2200 до 3300 грн за добу (пн-чт);

від 2400 до 3900 грн за добу (пт-нд).

У вартість входять: лише проживання.

Пакет "проживання + сніданок" – додатково 1000 грн до зазначеної суми.

Пакет Full (проживання, сніданки та відвідування басейну) — додатково від 2400 грн залежно від дня проживання.

Безпека: під готелем розташоване укриття.

Переваги: на території є велика аквазона з 50-метровим басейном, окремими дитячими зонами для плавання та ігровими майданчиками. До послуг гостей кінні прогулянки, гідроцикли, катери, катамарани, прогулянки на квадроциклах та сеґвеях.

Територія: заміський клуб розташований у сосновому борі, у рекреаційній зоні між Київським морем та обвідним каналом Дніпра. На території 25 гектарів є окремий піщаний пляж, спа-центр, ресторани та банкетні зали, лазні, тенісні корти, спортзал.

Оцінка в Google: 4,5 з 5

У Sobi Club можна скористатися басейном без бронювання готелю 50-метровий басейн на території клубу

Відпочинковий комплекс Sosnovel

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Локація: село Воропаїв, Вишгородський район

Вартість:

від 3150 до 6400 грн за добу (пн-чт);

від 3780 до 7680 грн за добу (пт-нд).

У вартість входять: проживання та сніданки для двох, відкритий та закритий басейни, сауна, хамам, соляна кімната, шезлонг, рушники.

Безпека: як укриття використовується конференц-зал, розташований у підвальному приміщенні.

Переваги: крім стандартних номерів, на території комплексу є сканді парк, де гості можуть пожити в мінімалістичних шале в лісі.

Територія: відпочинковий комплекс розташований посеред соснового лісу поблизу Десни. На території знаходиться парк квадроциклів, відкритий басейн, контактний зоопарк, поля для лазертагу та пейнтболу, лазневий комплекс, соляний басейн, місця для риболовлі та збирання грибів.

Оцінка в Google: 3,8 з 5

Комплекс розташований серед мальовничого соснового лісу

Заміський комплекс "Княжий двір"

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Локація: село Княжичі, Броварський район

Вартість:

стандартний номер — 1100 грн на добу;

номер люкс — 1500 грн на добу.

У вартість входять: проживання.

Сніданок оплачується окремо – 160 грн/особа.

Безпека: як укриття використовується зал ресторану, який переобладнали під сховище, знаходиться у напівпідвальному приміщенні.

Переваги: відстань від Києва – всього 15 км, при цьому комплекс розташований у тихому куточку лісу на березі озера. Гостям пропонують як активний відпочинок – спортивні ігри, рибальство, так і спокійніший – альтанки та шезлонги на березі озера.

Територія: заміський комплекс складається з трьох готелів, один з яких повністю виконаний з соснового зрубу. Також на території є ресторан, спортзал, боулінг, басейн просто неба, два озера, прогулянковий парк, автостоянка, волейбольний майданчик та футбольне поле.

Оцінка в Google: 3,8 з 5

Один із залів ресторану спеціально переобладнали під притулок

Заміська база відпочинку "Shelest"

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Локація: село Лебедівка, Вишгородський район

Вартість:

від 3900 до 11000 грн на добу.

У вартість входять: сніданок (шведський стіл) з келихом Просекко та відвідування басейну.

Безпека: укриття розташоване у підвальному приміщенні.

Переваги: розміщення з домашніми тваринами, але така послуга доступна не в усіх номерах. Додаткова плата за тварину до 5 кг – 1000 грн на добу. Гостям пропонують спа-процедури, активні спортивні види відпочинку та спокійне проведення часу – кіно, настільні ігри. Є дитячі зони та анімація.

Територія: заміська база відпочинку розташована на березі Київського моря. На території комплексу є готель на 60 номерів та 10 котеджів, ресторан, басейн та лазня.

Оцінка в Google: 4,3 з 5

Басейн на базі відпочинку

Заміський комплекс "Бобриця Дача"

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Локація: село Бобриця, Бучанський район

Вартість:

від 4000 до 7300 грн за добу.

У вартість входять: лише проживання.

Сніданок оплачується окремо – 250 грн/особа.

Безпека: як сховище використовується напівпідвальне приміщення (один із залів ресторану).

Переваги: розміщення з домашніми тваринами за додаткову плату — від 600 грн. Гостям пропонуються спа-процедури, вело- та кінні прогулянки, риболовля, настільні ігри та бадмінтон.

Територія: заміський комплекс розташований на березі озера посеред соснового лісу. На території є басейн, оранжерея, барбекю-зона. У 20 км знаходиться найбільша в Україні страусина ферма "Долина страусів".

Оцінка в Google: 4,5 з 5

На території комплексу можна відпочивати без бронювання номера

Дачний готель "Глібівка"

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Локація: село Глібівка, Вишгородський район

Вартість:

готель від 1600 до 3080 грн на добу;

котедж від 5300 до 13530 грн на добу.

У вартість входять: проживання.

Безпека: укриття розташоване у підвальному приміщенні.

Переваги: велика кількість різних категорій номерів та котеджів від економкласу до преміуму. Тут пропонують активну дитячу анімацію та дитячий поїзд. Гості можуть орендувати ретро-автомобілі.

Територія: дачний готель розташований на березі Київського моря, за 35 км від Києва. Загальна територія комплексу включає 4,7 га, які охоплюють і прибережну зону, і ліс. Тут розташовані спа-центр, фітнес-клуб, сауна, великий басейн просто неба і критий басейн, спортивні майданчики, тенісний корт.

Оцінка в Google: 4,6 з 5

Готель пропонує проживання як у номерах, так і в котеджах та таунхаусах Кожен котедж має свою зелену зону відпочинку

Готельно-парковий комплекс "Equides club"

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Локація: село Лісники, Новообухівська траса

Вартість:

від 3570 до 27900 грн на добу.

У вартість входять сніданок на двох.

Безпека: укриття розташоване у підвальному приміщенні.

Переваги: кінний клуб та гольф-центр. Для маленьких гостей є повноцінний дитячий клуб. Гостям пропонують послуги спа-центру: сауни та хамам. Для любителів організовують активні спортивні та настільні ігри, також проводяться квести.

Територія: готельно-парковий комплекс розташований всього в 15 км від Хрещатика, в мальовничому місці на березі озера, на величезній території в 16 гектарів на мальовничих пагорбах та полях. Тут роздолля для аматорських прогулянок верхи, а також чудові умови для спортивних тренувань. У клубі створено всі умови комфорту для сімейного відпочинку.

Оцінка в Google: 4,7 з 5

У кінному клубі комплексу є окремий пансіон для коней

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