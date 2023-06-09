Бездоганне за цинізмом: у Зеленського розкритикували ООН за заяву про підрив Каховської ГЕС

За словами радника ОП Михайла Подоляка, дуже дивно, що для чиновника ООН обставини підриву Каховської ГЕС є незрозумілими. Росіяни принижують міжнародне право та Статут організації.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розкритикував заяву представника офісу верховного комісара ООН із прав людини Джеремі Лоуренса. Пост із критикою він опублікував у себе в Twitter.

За словами Подоляка, слова Лоуренса бездоганні у своєму цинізмі. На його думку, ООН укотре обнулила свою репутацію, відмовившись виконувати покладені на неї функції.

Подоляк зазначив, що дуже дивно, що для чиновника ООН обставини підриву Каховської ГЕС є незрозумілими.

"Так само, як не зрозумілі "обставини", що виглядають як неспровокована війна Росії проти України, масові вбивства цивільного населення, систематичні обстріли ракетами великих населених пунктів України, руйнування тисячі лікарень і шкіл, стерті з лиця землі Соледар, Бахмут і ще тисяч невеликих міст", — зазначив радник голови ОП.

Він також згадав масові поховання мирних українців, яких убили російські окупанти в Бучі. Подоляк заявив, що росіяни принижують міжнародне право та Статут ООН.

"Марсіани, певно, атакують і створюють такі обставини", — іронічно зазначив Подоляк.

Михайло Подоляк про Джеремі Лоуренса Фото: Скриншот

Нагадаємо, що представник офісу верховного комісара ООН із прав людини Джеремі Лоуренс заявив, що обставини підриву Каховської ГЕС "залишаються неясними". Він також заявив, що поки що нібито не можна говорити про те, що було скоєно воєнний злочин.

Також повідомлялося, що в ЦНС заявили, що російські окупанти перед підривом Каховської ГЕС активізували мародерство. Награбоване майно загарбники вивозили на територію окупованого Кримського півострова. Також посилилися пошуки українських партизанів.

Ще журналісти з'ясували, що супутники США зафіксували вибух перед обваленням греблі. Представники американської розвідки підозрюють, що в підриві греблі винні війська РФ. Атака ззовні є можливим, але менш правдоподібним поясненням.