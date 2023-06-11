Спад води у Херсонській області відкрив залишки мостів часів Другої світової війни (фото)

Тимчасові конструкції були побудовані майже 80 років тому, більшу частину робіт проводили вручну під час морозів. У минулому столітті цими мостами курсували потяги, однак після 9 років експлуатації їх демонтували.

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Внаслідок зниження рівня води у Дніпрі через підрив російськими військами Каховської гідроелектростанції у Херсонській області можна вперше за майже 70 років побачити залишки тимчасових мостів. Ці дерев’яні споруди були побудовані у 1944 році та тривалий час знаходилися під водою. Про них розповіли у соцмережах Національного заповідника "Хортиця" 10 червня.

"Після запеклих боїв у місті Запоріжжі у жовтні-грудні 1943 року гребля ДніпроГЕСу, а також сталеві мости Стрілецького були зруйновані. Для продовження наступу Червоної армії на правому березі було ухвалене рішення побудувати тимчасові залізничні мости через Дніпро, які б пролягли південною частиною острова Хортиця", — пояснили у заповіднику.

У пості йдеться, що більшу частину земляних робіт для спорудження мостів виконували вручну під час зимових морозів. У "Хортиці" найскладнішим завданням будівництва тих часів назвали встановлення залишеної німцями 30-метрової прогонної конструкції над судноплавною частиною Дніпра. У публікації підкреслили, що її вага складала 60 тонн.

"Попри всі складнощі 20 лютого (тобто через 48 днів) було відкрито проїзд по мосту з центральної частини міста на Хортицю. Через три дні, коли було добудовано міст через Старий Дніпро, відкрито рух поїздів по всій гілці довжиною 11 кілометрів зі швидкістю до 30 км/год", — передали у заповіднику.

Фото залишків мосту від 9 червня 2023 року Фото: Національний заповідник «Хортиця» Фото залишків мосту від 9 червня 2023 року Фото: Національний заповідник «Хортиця» Архівне фото мосту із фондозбірки Національного заповідника "Хортиця" Фото: Національний заповідник «Хортиця» Архівне фото мосту із фондозбірки Національного заповідника "Хортиця" Фото: Національний заповідник «Хортиця»

У "Хортиці" нагадали, що гілка починалась поблизу вокзалу Запоріжжя I, перетинала Дніпро, заходила на дамбу в плавневій частині Хортиці та через Старе Дніпро з’єднувалась із залізничною магістраллю поблизу зруйнованого моста Стрілецького.

"Тимчасові мости проіснували цілих 9 років. За цей час вдалося відновити ДніпроГЕС, побудувати мости Преображенського, рух якими було відкрито 30 грудня 1952 року. Тільки після цього тимчасові мости були демонтовані. А свідчення їхнього існування можна було побачити лише в насипних дамбах південної частини Хортиці та в спогадах старожилів", — зазначено в пості.

Нагадаємо, у ЗМІ з посиланням на експертів попередили, що внаслідок знищення окупантами греблі Каховської ГЕС українці залишаться без херсонських кавунів та помідорів. Як пояснили журналісти, це пов’язано з тим, що зрошувані землі регіону залишились без води.

З 10 червня у Херсонській області заборонені купання, вилов та продаж риби. За словами голови ОВА Олександра Прокудіна, вода нині небезпечна через високу концентрацію шкідливих речовин.