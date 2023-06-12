"Передати смиренну сорочку": Данілов привітав Медведєва "з днем Росії"

Олексій Даілов висловився на адресу Дмитра Медведєва після його пропозиції встановити на Майдані у Києві російський триколор.

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Олексій Данілов, секретар РНБО, висловив свою думку про колишнього президента Росії Дмитра Медведєва і висловив невдоволення його заявами про "російський" Майдан Незалежності в Києві. Про це повідомив Олексій Данілов у Twitter.

"Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати Медведєву, заодно "привітати" з днем тимчасово існуючої Росії", — написав секретар РНБО.

Доповнивши свою заяву Олексій Данілов представив зображення сорому, вказавши, що в його погляді саме цей аксесуар підходить для колишнього президента Російської Федерації Дмитра Медведєв.

Нагадаємо, що 12 червня заступник голови Ради безпеки РФ Медведєв опублікував привітання з Днем Росії, виклавши оброблену у фотошопі фотографію Майдану Незалежності та побажанням перейменувати його на "площу" Росії. На опублікованому ним кадрі видно Майдан Незалежності у центрі української столиці, проте на флагштоку висить не український прапор, а російський триколор. Доповнює зображення напис "З днем России".

12 червня повідомлялося, що в Міноборони РФ сконфузилися на День Росії. На опублікованому святковому ролику відомство намагалося наголосити на патріотичних настроях своїх громадян, але не все пішло за планом.