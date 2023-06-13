Афера століття: українець написав боргову розписку на $50 тисяч зникаючими чорнилами

Коли настав час повернення позики, чоловік, ім'я якого не розголошується, заявив своєму знайомому, що ніколи не позичав у нього гроші і не збирається повертати суму.

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У Львівській області проходив суд над чоловіком, який отримав позику у розмірі 50 тисяч доларів від свого знайомого і підписав розписку, використовуючи ручку зі зникаючим чорнилом. Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За результатами розслідування стало відомо, що українець знав про наявність заощаджень у свого знайомого. У зв'язку з цим він звернувся до нього із проханням про позику грошей для розвитку свого бізнесу. Знайомий погодився допомогти, але попросив одержати розписку.

Згідно з наданими в суді даними, у призначений день підозрюваний прийшов на зустріч і підписав розписку за допомогою своєї власної ручки, використовуючи попередньо підготовлене чорнило. Ці чорнила мали властивість окислюватися при контакті з повітрям і поступово зникати з паперу після використання.

Підозрюваний підписав розписку та отримав гроші. Коли настав час повернення позики, він заявив своєму знайомому, що ніколи не позичав у нього гроші й не збирається повертати суму. Потерпілий вирішив використати розписку, щоб надати її як доказ, але помітив, що на ній уже не було підписів.

Правоохоронці провели кілька експертиз і змогли підтвердити, що чоловік реально підписав документ і отримав позикові гроші. Його визнали винним у шахрайстві у великих масштабах, і суд засудив його до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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