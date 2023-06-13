Море зацвіте, риба загине: як підрив Каховської ГЕС вплине на Одесу (відео)

Якщо в місті встановиться 33-градусна спека, рівень кисню в морській воді різко знизиться. Екологи попереджають про цвітіння водоростей і смерть морських жителів.

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Підрив російськими військовими дамби Каховської ГЕС значно погіршить екологічну ситуацію в Одесі. Про це сказав 13 червня на брифінгу в медіацентрі "Україна-Одеса" директор департаменту екології та природних ресурсів Одеської облдержадміністрації Петро Буланович.

У разі підвищення температури повітря до 32–33 градусів рівень кисню в морській воді значно знизиться. Після цього варто чекати на цвітіння водоростей і смерть морських жителів, пояснив Буланович.

Буланович говорить про наслідки підриву Каховської ГЕС для Одеси з 3-ї хвилини

Фахівець назвав наслідки підриву греблі техногенною катастрофою щонайменше європейського масштабу.

"Вона штучно створена та вже призвела до наслідків для водних ресурсів Чорного моря й усього, що в ньому є", — додав голова департаменту ОДА.

Одеські фахівці закрили шлюзи до двох лиманів — Куяльницького й Тилігульського. Завдяки цьому вода в них перебуває в межах норми.

Буланович додав, що також перекрили входи до портів "Одеський", "Південний" і "Чорноморськ". Це зроблено для того, щоб в їхню акваторію не потрапили сміття й міни, що дрейфують.

Присутній на брифінгу представник Держекологічної інспекції південно-західного округу Микола Слизовський розповів про збір морської води для проведення додаткових досліджень. Воду збирають на пляжі "Ланжерон" і 16-ї станції Великого Фонтану.

У пік забруднення, як зазначив Слизовський, показник "завислі речовини" перевищував норму в 10-15 разів. Зміст нафтопродуктів було перевищено в 6 разів.

Окрім цього, підрив дамби вплинув на солоність Чорного моря поблизу Одеси. Це може сильно вплинути на біоресурси.

Нагадаємо, що секретар ООН із гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс 13 червня заявив про вплив теракту на Каховській ГЕС на зростання цін на продукти харчування та проблеми з водопостачанням.

За даними Мінагрополітики, збитки держмайну меліоративних систем і каналів через підрив дамби Каховської гідроелектростанції становили 150-160 млрд гривень.