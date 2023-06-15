Зникли 653 партії: в Україні пропадають гуманітарні вантажі для ЗСУ, — митниця

Відомо, що за 5 місяців цього року було складено 115 протоколів щодо порушення митних правил. Військовим доставляли пластини до бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, БПЛА, каски та інше.

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Українські митники зазначають, що кількість випадків зникнення гуманітарної допомоги військовим почастішала. Так, з січня по травень 2023 року зникли 653 гуманітарні вантажі. Про це йдеться на сайті Митної служби України.

Повідомляється, що військовим доставляли пластини до бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, БПЛА, каски та інше. Одержувачі заявили, що вантажі до них не дійшли.

"Створений механізм контролю над надходженням у військові частини товарів гуманітарної допомоги дозволив провести перевірку понад 5 тис. фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу близько 100 військових частин", — зазначили на сайті.

У Митній службі повідомили, що за 5 місяців 2023 року було складено 115 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень були товари, ввезені на митну територію України як гуманітарну допомогу.

"Для порівняння, протягом усього 2022 року митницями Держмитслужби складено 100 аналогічних протоколів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 15 червня у Міноборони розповіли, як просувається контрнаступ України. За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, українські захисники поступово, але впевнено просуваються вперед і завдають значних втрат російським окупантам.

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