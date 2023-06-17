Українців попередили про ризик інфекцій через повінь: як захиститися від хвороб

Потоки води розмили каналізації та звалища, рознісши збудників інфекцій Херсонською, Миколаївською і навіть Одеською областями. Інфекціоністи очікують спалаху захворювань протягом найближчих двох тижнів, коли закінчиться інкубаційний період.

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Після повені внаслідок прориву Каховської гідроелектростанції на Херсонщині значно зріс ризик інфекцій. Видання Deutche Welle з'ясувало у інфекціоністів, що загрожує українцям, і як можна захиститись.

Рівень води поступово спадає, і українці вже почали повертатися до своїх будинків, але розслаблятися рано, оскільки через катастрофу може початися спалах інфекційних хвороб, насамперед кишкових та зоонозних (загальних для тварин та людини). Фахівці радять ретельно стежити за якістю їжі та напоїв, щоб не підхопити хворобу.

Як розповів голова лікар-епідеміолог, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Олександрин, потоки води, що хлинули з Каховського водосховища, розмило сміттєзвалища та каналізаційні стоки у пониззі Дніпра. Багато жителів Херсонської, Миколаївської та Одеської областей можуть підхопити кишкову інфекцію, якщо вони користуватимуться брудною водою для купання, миття посуду, продуктів та інших технічних потреб.

Повінь у Херсоні після вибуху Каховської ГЕС Фото: УНІАН

Він додав, що з моменту руйнування дамби Каховського водосховища вже минуло достатньо часу для появи симптомів інфекційних захворювань, оскільки їхній інкубаційний період триває близько 10 днів. Протягом найближчих двох тижнів вони мають проявитися.

Заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Ігор Кузін підтвердив, що найближчі два тижні стануть критичними для українців, оскільки метеорологи прогнозують підвищення температури у південних регіонах. Стан морської та річкової води вже значно погіршується, а спека загострить епідеміологічну ситуацію, адже прискорить розвиток біофлори. Є високий ризик зараження гепатитом А, сальмонельозом, холерою та ботулізмом через море риби.

У Херсонській, Миколаївській та Одеській областях з 19 червня заборонили купатися та ловити рибу. Як стверджує Ігор Кузін, на Одещині ситуація дуже небезпечна, тому місцевим жителям не варто ігнорувати заборони, щоби не заразитися.

Як зазначив Кузін, після повені експерти постійно перевіряють якість води в Україні, для цього Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Одеську області встановили прилади для швидкого аналізу, які видають результат за 18 годин. Воду зі свердловин та централізованої системи подачі можна безпечно вживати, крім того, можна сміливо пити воду з пляшок та цистерн, які привозять до постраждалих районів. Найбільша небезпека ховається в особистих колодязях, куди намило багато мулу – таку воду пити не можна. Її варто дезінфікувати спеціальними пігулками, які передали територіальним громадам.

6 червня ОК "Південь" повідомило про вибух росіянами греблі Каховської ГЕС. В результаті нижче за плином Дніпра почалося затоплення.

16 червня стало відомо про перший випадок інфекції у Криму після підриву Каховської ГЕС. Одного з російських військових госпіталізували з тяжкою формою хвороби.