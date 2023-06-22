Пішов на дно разом із судном: у бухті окупованого Севастополя потонув плавдок (фото)

За даними російських джерел, причиною затоплення стала застаріла конструкція самого дока.

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В окупованому Севастополі 21 червня затонув плавучий док разом із судном, що перебувало в ньому. Про це заявило російське видання ForPost із посиланням на коментар судноремонтного заводу.

У Південній бухті сталося затоплення плавучого дока, на якому перебувало майно судноремонтного заводу "Персей", як повідомляє видання.

Представник підприємства повідомив, що інцидент із затопленням плавучого дока стався 21 червня, але не розкрив додаткових деталей. Він зазначив, що на місці події працюють "відповідні органи".

За інформацією джерела з екстрених служб, інцидент із затопленням плавучого дока було підтверджено. Згідно з отриманою інформацією, причиною події стали не зовнішні обставини, а застаріла конструкція самого дока.

У бухті окупованого Севастополя затонув плавдок

Також у російському джерелі повідомили, що це не перший плавдок, який тоне в Південній бухті. Подібний інцидент стався в грудні 2019 року. Тоді під воду пішов списаний плавдок із підводним човном Б-380, що перебував у ньому.

Нагадаємо, що 13 червня два танкери зіткнулися на річці Лена в Іркутській області. Як стало відомо, капітан одного з кораблів на момент аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння, тому танкером керував його помічник.

Нагадаємо, що у російської державної суднобудівної компанії United Shipbuilding Corp (USC) закінчуються деталі для двигунів. Через це вона не може виробляти танкери і судна, необхідні для перевезення нафти і вантажів.