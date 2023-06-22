Ушел на дно вместе с судном: в бухте оккупированного Севастополя утонул плавдок (фото)

По данным российских источников, причиной затопления стала устаревшая конструкция самого дока.

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В оккупированном Севастополе 21 июня затонул плавучий док вместе с находившимся в нем судном. Об этом заявило российское издание ForPost со ссылкой на комментарий судоремонтного завода.

В Южной бухте произошло затопление плавучего дока, на котором находилось имущество судоремонтного завода "Персей", как сообщает издание.

Представитель предприятия сообщил, что инцидент с затоплением плавучего дока произошел 21 июня, но не раскрыл дополнительных деталей. Он отметил, что на месте происшествия работают "соответствующие органы".

По информации источника из экстренных служб, инцидент с затоплением плавучего дока был подтвержден. Согласно полученной информации, причиной происшествия стали не внешняя обстоятельства, а устаревшая конструкция самого дока.

В бухте оккупированного Севастополя затонул плавдок

Также в российском источнике сообщили, что это не первый плавдок, который тонет в Южной бухте. Подобный инцидент произошел в декабре 2019 года. Тогда под воду ушел списанный плавдок с находившейся в нем подводной лодкой Б-380.

Напомним, что 13 июня два танкера столкнулись на реке Лена в Иркутской области. Как стало известно, капитан одного из кораблей на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому танкером управлял его помощник.

Напомним, что у российской государственной судостроительной компании United Shipbuilding Corp (USC) заканчиваются детали для двигателей. Из-за этого она не может производить танкеры и суда, необходимые для перевозки нефти и грузов.