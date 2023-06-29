Загроза теракту на ЗАЕС: у Запоріжжі почали готуватися до евакуації
Командно-штабні навчання розпочалися в самому Запоріжжі та Запорізькому районі. Їхня мета — відпрацювати план першочергових дій і схему евакуації населення, якщо ЗС РФ підірвуть атомну електростанцію в Енергодарі.
У Запоріжжі почалися спеціальні навчання на випадок аварії на Запорізькій АЕС. Про це написав голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у своєму телеграм-каналі в четвер, 29 червня.
"Починаються командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту Запорізької області", — написав він.
Чиновник уточнив, що тренування відбуватиметься на території Запоріжжя та Запорізького району. Тому можливі тимчасові обмеження руху на окремих ділянках.
Малашко також наголосив, що наразі ситуація контрольована і радіаційної загрози для людей немає. Тому він попросив мешканців та гостей Запоріжжя не панікувати.
Теракт ЗС РФ в Україні: що буде, якщо вибухне Запорізька АЕС
Експерти-ядерники змоделювали вибух на Запорізькій АЕС і показали, які наслідки він матиме для України.
Якщо в момент катастрофи на ЗАЕС вітер буде північно-східний, то під удар потраплять території площею в 100 квадратних кілометрів.
Енергодар, Марганець, Нікополь і Велика Білозерка потраплять у 30-кілометрову зону евакуації. Загалом же за такого розвитку подій доведеться евакуювати 538 тисяч українців зі 146 населених пунктів.
У зоні радіаційного ураження опиняться Запоріжжя, Мелітополь і Кривий Ріг. Загалом під удар у цій зоні потраплять 736 населених пунктів. Негативні наслідки радіаційного забруднення відчують на собі 2,7 млн жителів регіону.
У Миколаєві та Херсоні після аварії на ЗАЕС буде умовно безпечний і нормальний радіаційний фон.
Нагадаємо, 28 червня експерт розповіла про те, що чекає на українців після аварії на ЗАЕС. За словами Ольги Кошарної, яка спеціалізується на ядерній енергетиці, якщо ЗС РФ виведуть на потужність хоча б один реактор на ЗАЕС, в атмосферу, крім радіоактивних ізотопів цезію і стронцію, потрапить ще й радіоактивний йод-131.
А 20 червня Фокус писав про те, які три міста опиняться в зоні відчуження після вибуху на Запорізькій АЕС. Після техногенної катастрофи на ЗАЕС утвориться зона відчуження, площею 30 тис. квадратних кілометрів. Це означає, що вона в десять разів перевищить площу зони відчуження біля Чорнобильської АЕС.