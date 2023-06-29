Загроза теракту на ЗАЕС: у Запоріжжі почали готуватися до евакуації

Командно-штабні навчання розпочалися в самому Запоріжжі та Запорізькому районі. Їхня мета — відпрацювати план першочергових дій і схему евакуації населення, якщо ЗС РФ підірвуть атомну електростанцію в Енергодарі.

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У Запоріжжі почалися спеціальні навчання на випадок аварії на Запорізькій АЕС. Про це написав голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у своєму телеграм-каналі в четвер, 29 червня.

"Починаються командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту Запорізької області", — написав він.

Чиновник уточнив, що тренування відбуватиметься на території Запоріжжя та Запорізького району. Тому можливі тимчасові обмеження руху на окремих ділянках.

Малашко також наголосив, що наразі ситуація контрольована і радіаційної загрози для людей немає. Тому він попросив мешканців та гостей Запоріжжя не панікувати.

Теракт ЗС РФ в Україні: що буде, якщо вибухне Запорізька АЕС

Експерти-ядерники змоделювали вибух на Запорізькій АЕС і показали, які наслідки він матиме для України.

Якщо в момент катастрофи на ЗАЕС вітер буде північно-східний, то під удар потраплять території площею в 100 квадратних кілометрів.

Енергодар, Марганець, Нікополь і Велика Білозерка потраплять у 30-кілометрову зону евакуації. Загалом же за такого розвитку подій доведеться евакуювати 538 тисяч українців зі 146 населених пунктів.

У зоні радіаційного ураження опиняться Запоріжжя, Мелітополь і Кривий Ріг. Загалом під удар у цій зоні потраплять 736 населених пунктів. Негативні наслідки радіаційного забруднення відчують на собі 2,7 млн жителів регіону.

У Миколаєві та Херсоні після аварії на ЗАЕС буде умовно безпечний і нормальний радіаційний фон.

Якщо російські військові підірвуть ЗАЕС, два мільйони українців потрібно буде негайно відселити з Мелітополя, Запоріжжя та Кривого Рогу. Фото: nv.ua

Нагадаємо, 28 червня експерт розповіла про те, що чекає на українців після аварії на ЗАЕС. За словами Ольги Кошарної, яка спеціалізується на ядерній енергетиці, якщо ЗС РФ виведуть на потужність хоча б один реактор на ЗАЕС, в атмосферу, крім радіоактивних ізотопів цезію і стронцію, потрапить ще й радіоактивний йод-131.

А 20 червня Фокус писав про те, які три міста опиняться в зоні відчуження після вибуху на Запорізькій АЕС. Після техногенної катастрофи на ЗАЕС утвориться зона відчуження, площею 30 тис. квадратних кілометрів. Це означає, що вона в десять разів перевищить площу зони відчуження біля Чорнобильської АЕС.