"Кат", "окупант" і "чекіст": у Києві невідомі розмалювали бюсти радянських партизанів (фото)

На пам’ятниках білою фарбою написали "знеси", а також розмалювали героям обличчя червоним. Акцію влаштували напередодні Дня партизанів, який відзначається в РФ.

Related video

У столичному парку "Вічної слави" невідомі облили фарбою погруддя радянських партизанів. Про це повідомили у медіа "Київ24".

На бюстах ватажків написали слова "кат", "окупант" та "чекіст" білою фарбою. Також невідомі пофарбували обличчя пам’ятників червоною фарбою.

"Фарбою облили, зокрема, погруддя Сидора Ковпака (на постаменті напис "окупант") та Олексія Федорова (напис на постаменті — "чекіст")", — проінформували у ЗМІ.

Напис "кат" "прикрашає" бюст генерала Івана Черняховського. Також на постаментах написали "знеси". Очевидно, це був радикальний заклик прибрати пам’ятники радянським героям з парку.

"Наразі невідомо, хто вчинив цю акцію", — додали у медіа.

Варто зазначити, що акцію у столичному парку влаштували напередодні Дня партизанів та підпільників, який 29 червня відзначається в РФ.

Нагадаємо, 28 червня у Київ приїхав з неанонсованим візитом президент Польщі Анджей Дуда. Він заявив, що запланував зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським.

Раніше 19 червня Оболонський районний Територіальний центр комплектування Києва опублікував наказ про те, що всі військовозобов'язані мають прийти впродовж 10 днів. Юристка Марина Бекало відповіла, чи це законно.

29 червня у Запоріжжі почалися спецнавчання на випадок аварії на Запорізькій АЕС. Керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко закликав мешканців не панікувати та пояснив, що нині ситуація на ЗАЕС контрольована.