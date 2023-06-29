Буде спекотніше, ніж зазвичай: чого чекати українцям від погоди в липні

За даними Укргідрометцентру, середня температура повітря наступного місяця буде на 1-2 градуси вищою за норму. У низці областей очікується підвищена кількість опадів.

Related video

У липні 2023 року середня температура буде на кілька градусів вищою за норму, також очікується підвищена кількість опадів у деяких областях. Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометеорологічного центру.

Повідомляється, що середня температура повітря в липні по Україні становитиме 20-25 градусів. У Карпатських горах очікується 16-18 градусів. Як зазначають синоптики, ці дані на 1-2 градуси перевищують норму. Зазвичай середня місячна температура повітря по країні становить 19-24.8 градусів.

Щодо дощів у липні, у Карпатах, на Прикарпатті та на Рівненщині очікується в межах синоптики прогнозують 42-95 мм опадів у липні.

Кількість опадів у Карпатах, на Прикарпатті та на Рівненщині подекуди сягне 101-170 мм, що в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях є нормою.

Водночас у східних, південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму дощів прогнозується підвищена кількість опадів.

Нагадаємо, що за даними синоптиків, початок другого літнього місяця порадує погодою українців. У деяких областях 1 липня пройдуть невеликі дощі, але в решті частини України буде без опадів.

Ми також писали про те, що 23 червня Львів накрило потужною бурею та зливою, які спровокували значні проблеми на вулицях міста. Буревій повалив дерева, що завадило руху транспортних засобів.