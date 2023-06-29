Цілували руки: митрополит УПЦ МП Павло приїхав до Лаври після домашнього арешту (відео)

Парафіяни, судячи з кадрів, були раді бачити підозрюваного в розпалюванні ворожнечі та запереченні дій агресора священнослужителя. Той, у свою чергу, почав їх благословляти.

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Колишній намісник Києво-Печерської лаври і митрополит УПЦ МП Павло Лебідь приїхав до парафіян. Термін запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчився. Відео з його участю опублікували в мережі, передає Фокус.

Скандальний митрополит з'явився перед парафіянами в Лаврі.

На кадрах видно, як парафіяни оточили митрополита і цілували йому руки, а той благословляв їх.

На початку квітня митрополит Павло отримав підозру від СБУ в розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та заперечення дій агресора. Суд обрав йому запобіжний захід — митрополита відправили під домашній арешт з електронним браслетом.

Сам митрополит заявляв, що нібито не може перебувати під домашнім арештом. Мовляв, у будинку, де він перебуває, немає, де спати, а також тепла і світла. Журналісти знайшли цей будинок і спростували заяви Павла.

29 травня митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю, який отримав у соцмережах прізвисько "Мерседес" і якого СБУ підозрює в низці злочинів, продовжили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 30 діб. Сьогодні цей термін закінчився.

Нагадаємо, вранці 1 квітня митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Києво-Печерського монастиря, Служба безпеки України вручила підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Того ж дня Шевченківський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту з носінням електронного браслета. Спочатку митрополит просив перенести судове засідання на інший день через проблеми зі здоров'ям, але суд відхилив перенесення і обрав запобіжний захід.