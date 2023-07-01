В Україні скасували карантин по COVID-19: що змінюється (інфографіка)

Йдеться про маски, дотримання дистанції та введення карантину в окремих містах, чи областях під час спалахів захворювання.

Related video

Карантин та режим надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу в Україні завершено. COVID-19 відтепер буде частиною випадків грипу та ГРВІ, які реєструються кожного року в осінньо-зимовий період. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

Карантин, спричинений COVID-19, діяв по всій Україні до 30 червня 2023 року (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2023 р. № 383).

"Базові протиепідемічні та профілактичні норми продовжуватимуть діяти, навіть у разі скасування загальнонаціонального карантину. Це і масковий режим, і дистанція у громадських місцях. Такі норми покликані надати загальне розуміння та перелік дій підприємцям, власникам закладів, керівникам установ, які необхідно зостосовувати, щоби мінімізувати ризик спалаху або інфікування на робочих місцях чи в місцях загального користування. Переважна більшість таких норм носитиме рекомендаційний характер", – зауважив заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Після скасування карантину COVID-19 перенесуть із надзвичайної до постійної проблеми охорони здоров'я, а реагування на нього буде відбуватися так само, як і при інших ГРВІ. Крім цього в регіонах будуть встановлюватися "епідемічні пороги" та запроваджуватимуться відповідні протиепідемічні заходи.

Щеплення проти коронавірусу залишаться безкоштовними і доступними.

Карта Центру громадського здоров'я МОЗ України

Згідно з даними Центру громадського здоров'я МОЗ України з початку пандемії коронавірусу в Україні на COVID-19:

зафіксовано підтверджених випадків 5 014 929;

летальних випадків 108 605 осіб;

одужали — 4 880 987 осіб.

Найбільше випадків інфікування було у м. Київ (408 302) та у Одеській області (331 929). Серед "лідерів" також Дніпропетровська область (319 171), Львівська (307 547) та Харківська (307 426). Найменше — у Кіровоградській (47 284).

Нагадаємо, що з 1 липня в Україні не лише скасують карантин через коронавірус, а й проведуть індексацію пенсій та повернуть довоєнні ставки податків. Також можуть переглянути тарифи на водопостачання та водовідведення.

Раніше повідомлялося, що у США у Штаті Флорида оголосили карантин, щоб знищити інвазивного гігантського африканського равлика ескарго, який переносить паразитів.