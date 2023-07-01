Більшість киян не планує залишати столицю в разі військового загострення, — опитування

Утім, це стосується жителів і інших міст. Також опитування показало, що більшість українців вірить у краще майбутнє.

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Не залишатимуть рідні міста і вірять у кращий вихід для України: такі результати опитування, проведеного Міжнародним республіканським інститутом (IRI).

Нове опитування громадської думки засвідчило, що переважна більшість населення України вірить у краще майбутнє, позитивно оцінює якість послуг, які надає місцева влада, і планує залишатися у своїх містах під час війни з Росією та після її завершення.

Опитування було проведене серед 16800 респондентів у 21 місті України і є одним із найповніших зрізів громадської думки в Україні. У деяких регіонах з очевидних причин опитування не проводилося.

Результати опитування Фото: IRI

Стівен Нікс, старший регіональний директор IRI в Євразії, зазначив, що результати опитування демонструють рішучість українців і рівень їхньої довіри до місцевої влади в цей "дуже складний час".

Опитування показало, що українці планують залишатися в містах, де зараз проживають, попри загострення ситуації у воєнний час і після війни.

Результати опитування Фото: IRI

Від 45% до 61% планують залишитися в межах свого міста, навіть якщо ситуація поблизу нього ускладниться через військові дії. А від 87 до 96% жителів у кожному з опитаних міст заявили, що не збираються залишати своє місто після війни.

Щодо Києва, то 60% мешканців відповіли, що залишаться в місті, щоб не відбувалося, а 12% відповіли, що підуть в армію. І лише 8%, як виявилося, не мають чіткого плану на цей випадок.

У респондентів також запитали, до яких країн виїхали їхні родичі, коли ЗС РФ вторглися на територію України. Опитування показало, що переважна кількість українців з усіх регіонів України виїхала до Польщі. На другому місці — Німеччина. Після йдуть Італія, США та Канада.

Результати опитування Фото: IRI

На запитання, яким вони бачать майбутнє, від 74% до 90% громадян відповіли, що "швидше обнадійливим".

Результати опитування Фото: IRI

А більшість опитаних у 18 з 21 населеного пункту — від 50% до 82% респондентів — вважають, що їхнє місто розвивається у правильному напрямку.

І багато жителів схвалюють якість послуг, які надають органи місцевого самоврядування в їхніх містах.

Так, 75-90% респондентів у кожному місті оцінили якість послуг з енергопостачання на "добре" або "відмінно".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українці стали більше скаржитися на порушення мовного законодавства. У 2023 році щомісяця надходить близько 330 звернень — майже вдвічі більше, якщо порівнювати з даними за 2022 рік. Найчастіше мовний закон порушують у Києві, потім іде Харків, Одеса та Дніпро.