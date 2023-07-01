Большинство киевлян не планирует покидать столицу в случае военного обострения, — опрос

Впрочем, это касается жителей и других городов. Также опрос показал, что большинство украинцев верит в лучшее будущее.

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Не будут покидать родные города и верят в лучший исходя для Украины: такие результаты опроса, проведенного Международным республиканским институтом (IRI).

Новый опрос общественного мнения показал, что подавляющее большинство населения Украины верит в лучшее будущее, положительно оценивает качество предоставляемых местной властью услуг и планирует оставаться в своих городах во время войны с Россией и после ее завершения.

Опрос был проведен среди 16800 респондентов в 21 городе Украины и является одним из наиболее полных срезов общественного мнения в Украине. В некоторых регионах по очевидным причинам опрос не проводился.

Результаты опроса Фото: IRI

Стивен Никс, старший региональный директор IRI в Евразии, отметил, что результаты опроса демонстрируют решимость украинцев и уровень их доверия к местным властям в это "очень сложное время".

Опрос показал, что украинцы планируют оставаться в городах, где сейчас проживают, несмотря на обострение ситуации в военное время и после войны.

Результаты опроса Фото: IRI

От 45% до 61% планируют остаться в пределах своего города, даже если ситуация вблизи него усложнится из-за военных действий. А от 87 до 96% жителей в каждом из опрошенных городов заявили, что не собираются покидать свой город после войны.

Что касается Киева, то 60% жителей ответили, что останутся в городе, чтобы не происходило, а 12% ответили, что пойдут в армию. И только 8%, как оказалось, не имею четкого плана на этот случай.

У респондентов также спросили, в какие странные выехали их родственники, когда ВС РФ вторглись на территорию Украины. Опрос показал, что подавляющее количество украинцев из всех регионов Украины выехало в Польшу. На втором месте – Германия. После идут Италия, США и Канада.

Результаты опроса Фото: IRI

На вопросы, которыми они видят будущее, от 74% до 90% граждан ответили, что "скорее обнадеживающим".

Результаты опроса Фото: IRI

А большинство опрошенных в 18 из 21 населенного пункта – от 50% до 82% респондентов – считают, что их город развивается в правильном направлении.

И многие жители одобряют качество услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в их городах.

Так, 75-90% респондентов в каждом городе оценили качество услуг по энергоснабжению на "хорошо" или "отлично".

Напомним, ранее стало известно, что украинцы стали больше жаловаться на нарушение языкового законодательства. В 2023 году ежемесячно поступает порядка 330 обращений — почти вдвое больше, если сравнивать с данными за 2022 год. Чаще всего языковой закон нарушают в Киеве, потом идет Харьков, Одесса и Днепр.