Що робити, якщо радіаційна аварія застала вас на вулиці: інструкція від МОЗ

У відомстві рекомендують не панікувати й уважно дотримуватися вказівок.

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У Міністерстві охорони здоров'я України опублікували нові рекомендації на випадок підриву АЕС. Цього разу у відомстві детально пояснили, як діяти, якщо радіаційна аварія застала на вулиці. Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

За інформацією МОЗ, насамперед необхідно терміново захистити органи дихання. Для цього підійде будь-яка підручна тканина, складена в кілька шарів, або захисна маска. Далі важливо якомога швидше знайти укриття, бажано з мінімальною кількістю вікон.

Перш ніж увійти до приміщення, краще обережно зняти з себе верхній шар одягу. Після цього щільно закрити всі двері та вікна, вентиляцію, а також будь-які інші щілини, через які повітря з вулиці може потрапити до приміщення.

Далі найкраще прийняти душ, оскільки радіаційне забруднення осідає на волоссі, або хоча б протерти тіло вологими серветками. Якщо в момент аварії на вулиці перебувають домашні тварини, їх теж необхідно помити, або, як мінімум, протерти вологими серветками. У відомстві додають, що перший радіаційний пил почне осідати протягом години після можливої аварії, тому найкраще не виходити з приміщення, поки від влади не надійде відповідний сигнал.

У відомстві також рекомендують не приймати калій йодиду, якщо немає відповідних вказівок. У тому разі, якщо влада дає добро на евакуацію, необхідно слідувати вказівкам рятувальників і пересуватися тільки за схваленими маршрутами.

Інстукції від МОЗ на випадок аварії на АЕС Фото: Facebook / МОЗ

У відомстві додають, що перший радіаційний пил почне осідати протягом години після можливої аварії, тому найкраще не виходити з приміщення, поки від влади не надійде відповідний сигнал.

"Це стосується, зокрема, спроб евакуації на авто. Зауважте, що перші години після аварії – найбільш небезпечні, оскільки у повітрі осідатиме радіаційний пил", — зазначають у МОЗ.

У відомстві також рекомендують не приймати калій йодиду, якщо немає відповідних вказівок. У тому разі, якщо влада дає добро на евакуацію, необхідно дотримуватися інструкцій рятувальників і пересуватися тільки за схваленими маршрутами.

Раніше Фокус докладно розбирав ситуацію на Запорізькій АЕС і ймовірність ядерної катастрофи. Нагадаємо, 4 липня в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Україна нібито готує удар в окупованому Енергодарі. Паралельно в українському Генштабі попередили, що російські окупанти розмістили вибуховий пристрій на даху одного з блоків АЕС і, ймовірно, готують провокацію.

Також Фокус писав про те, як діяти в разі можливої аварії на ЗАЕС і чому не рекомендується вживати таблетки калію йодиду.