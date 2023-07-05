Катастрофи не сталося: як минула ніч в очікуванні вибуху на АЕС (фото)

За словами голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка, радіаційний фон у районі Запорізької АЕС відповідає нормі, хоча росіяни вночі та вранці обстріляли сусідню територію.

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Увечері 4 червня російські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що Україна нібито готує удар по Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в окупованому Енергодарі. Водночас український Генштаб попередив про те, що росіяни, найімовірніше, розмістили на даху одного з блоків АЕС вибухові пристрої. Багато українців провели неспокійну ніч в очікуванні ядерної катастрофи, однак цього не сталося. Фокус зібрав усю інформацію про те, яка зараз ситуація на Запорізькій АЕС.

Вкидання росіян і попередження Генштабу

4 червня російські Telgram-канали публікували новини з твердженням, що Збройні сили України нібито готують удар по ЗАЕС. Причому розглядалися різні варіанти: від спроби силового захоплення станції до ракетних і артилерійських ударів.

Деякі пропагандисти стверджували, що Україна планує скинути на блок ЗАЕС ракету, начинену радіоактивними речовинами.

Водночас 4 червня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти готують провокацію на ЗАЕС із використанням вибухових пристроїв. Метою цієї провокації є оперативне звинувачення України в інциденті, що стався. Військові попередили, що такі дії противника на ЗАЕС можуть мати серйозні глобальні наслідки. Як завжди, російська пропаганда намагатиметься покласти всю відповідальність на українських захисників.

Українців закликали зібрати тривожну валізку

На тлі повідомлень росЗМІ українське Міністерство охорони здоров'я опублікувало інструкцію про те, як зібрати тривожний набір для евакуації в разі виникнення радіаційної аварії та підриву Запорізької АЕС. Відомство закликало громадян ставитися до цієї загрози відповідально і бути готовими до несподіваної евакуації із зон, що піддаються радіаційному впливу в разі аварії на ЗАЕС, враховуючи непередбачуваність дій Кремля.

У повідомленні зазначалося, що якщо офіційні органи влади повідомлять про радіаційну аварію, громадянам слід залишатися в приміщенні або якомога швидше проникнути в приміщення. Також необхідно стежити за подальшими повідомленнями та дотримуватися інструкцій, наданих владою.

Заяви про підрив ЗАЕС — ІПСО росіян

4 липня представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що заяви російських пропагандистів, пов'язані із ситуацією на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), є частиною інформаційної операції.

Юсов зазначив, що поки українська розвідка не помічає значних змін на АЕС. Проте станція, як і раніше, перебуває під контролем російських окупантів, і деякі об'єкти на станції залишаються замінованими.

Він також вказав на ризик того, що терористична держава може влаштувати ескалацію ситуації й завершити підготовку до теракту. За словами Юсова, російські провокації спрямовані на посів паніки серед українців і деморалізацію військовослужбовців Збройних сил України.

Можливі наслідки теракту на ЗАЕС

4 липня доктор фізико-математичних наук, ексспівробітник Інституту ядерних досліджень НАН України Людвіг Литвинський розповів, що ймовірні теракти на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) не призведуть до настання "апокаліпсису", проте їхні наслідки будуть відчутними та можуть завдати серйозної шкоди країні. Навіть у найсприятливішому з можливих сценаріїв результати все ж таки будуть значно кращими, ніж у випадку Чорнобильської катастрофи. Оскільки реактори на Запорізькій АЕС зупинені ще пів року тому, там відсутні короткоживучі радіонукліди.

У разі виникнення теракту на ЗАЕС, Людвіг Литвинський рекомендує уникати перебування на відкритому повітрі, щільно закрити вікна та підготувати запаси питної води на період 1-2 діб.

Реальна ситуація в районі ЗАЕС — радіаційний фон і вибухи

Згідно із заявою місцевих жителів, в Енергодарі, де розташована ЗАЕС, а також у Запоріжжі та прилеглих територіях радіаційний фон не перевищує норми.

Згідно з показаннями побутових дозиметрів, радіаційний фон становить 0,1 мікрозіверта на годину, що є звичайним рівнем радіації, якого люди зазнають щодня. Підвищеним радіаційним фоном вважаються показники вище 0,3 мікрозіверта на годину.

5 червня голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив, що вночі росіяни скинули з безпілотника вибуховий пристрій на населений пункт Марганецької громади, що розташована на правому березі Каховського водосховища — навпроти Василівського району на лівому березі, де розташований Енергодар.

Обійшлося без постраждалих. Під ранок росіяни застосовували артилерію в тому ж секторі.

Голова Нікопольської РВА також зазначив, що Запорізька АЕС працює у штатному режимі.

"Значних переміщень живої сили і техніки окупантів не зафіксовано", — заявив Євтушенко.

Нагадаємо, у своєму звіті від 4 липня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що ймовірність того, що Росія спровокує ядерну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції, є низькою наразі.