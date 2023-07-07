"Національний спротив": киян навчать поводження зі зброєю та захисту від ЗМП, — КМДА

У столичному відомстві повідомляють, що на безкоштовні курси можуть записатися всі охочі. Навчання проведуть за кількома напрямами, включно з правилами поводження з вибухонебезпечними предметами та стрілецькою підготовкою.

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У Києві відкрили запис для всіх охочих пройти одноденний шестигодинний вишкіл з підготовки до національного спротиву. Про це повідомив заступник директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Михайло Щербина.

"Що більше людей пройдуть хоча б початкову, базову підготовку в умовах військової агресії, то стійкішими й обізнанішими вони будуть, і серед нас буде менше втрат. Тому що озброєний — значить захищений", — зазначив Щербина.

Заняття проведуть у робочі або вихідні дні у сформованих навчальних групах по 20 осіб. Курси заплановані за кількома напрямами:

основи мінно-вибухової безпеки: правила поводження з вибухонебезпечними предметами;

стрілецька підготовка: як поводитися з вогнепальною зброєю;

захист від зброї масового ураження в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

Серед тих, хто готовий поділитися знаннями, будуть працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА, а також волонтери з достатнім рівнем підготовки.

Щоб узяти участь, потрібно заповнити форму на сайті. Про місце проведення занять повідомлять особисто кожному учаснику.

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