"Национальное сопротивление": киевлян обучат обращению с оружием и защите от ОМП, — КГГА

В столичном ведомстве сообщают, что на бесплатные курсы могут записаться все желающие. Обучения проведут по нескольким направлениям, включая правила обращения с взрывоопасными предметами и стрелковую подготовку.

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В Киеве открыли запись для всех желающих пройти однодневное шестичасовое обучение по подготовке к национальному сопротивлению. Об этом сообщил заместитель директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Михаил Щербина.

"Чем больше людей пройдут хотя бы начальную, базовую подготовку в условиях военной агрессии, тем более устойчивыми и осведомленными они будут, и среди нас будет меньше потерь. Потому что вооружен – значит защищен", – отметил Щербина.

Занятия проведут в рабочие или выходные дни в сформированных учебных группах по 20 человек. Курсы запланированы по нескольким направлениям:

основы минно-взрывной безопасности: правила обращения с взрывоопасными предметами;

стрелковая подготовка: как обращаться с огнестрельным оружием;

защита от оружия массового поражения в условиях радиационного и химического загрязнения.

Среди тех, кто готов поделиться знаниями, будут работники Департамента муниципальной безопасности КГГА, а также волонтеры с достаточным уровнем подготовки.

Чтобы принять участие, нужно заполнить форму на сайте. О месте проведения занятий сообщат лично каждому участнику.

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