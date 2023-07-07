"Підключено найкращих слідчих": ДБР з'ясує, хто допоміг Гуменюку пронести вибухівку до суду

За короткий термін фахівці повинні будуть відповісти на питання, які досі не вдалося розгадати. Розслідування проведуть одразу за 5 статтями.

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Державне бюро розслідувань планує розібратися, як колишній боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк проніс вибухівку на територію Шевченківського районного суду в Києві. Про це повідомляє пресслужба відомства 7 липня.

Співробітники ДБР уже почали розслідування, щоб з'ясувати всі обставини трагедії. Зокрема, їх цікавить питання того, як підсудний отримав доступ до вибухонебезпечних речей.

"Підключено найкращих слідчих для швидкого та неупередженого з'ясування всіх обставин події. Зокрема, буде розслідуватися, яким чином до суду потрапила вибухівка, хто сприяв замаху на правоохоронців, а також якість виконання конвоєм Нацгвардії та посадовими особами київського СІЗО своїх функціональних обов'язків", — ідеться в повідомленні.

ДБР збирається з'ясувати, як Ігор Гуменюк проніс вибухівку до Шевченківського районного суду Фото: УНІАН

Розслідування проводитимуть за п'ятьма статтями, які мають такий вигляд:

ч. 3 ст. 15 КК — Замах на кримінальне правопорушення;

ч. 5 ст. 27 ККУ — Види співучасників;

ст. 348 КК — Посягання на життя працівника органів, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця;

ч. 4 ст. 426 ККУ — Бездіяльність військової влади;

ч. 2 ст. 367 КК — Службова недбалість.

Про перші результати перевірки в ДБР додатково сповістять.

Нагадаємо, 5 липня в Шевченківському районному суді міста Києва пролунало одразу кілька вибухів і зафіксовано перестрілку. Виявилося, що підсудний Ігор Гуменюк, який у 2015 році влаштував теракт під Верховною Радою, проніс вибухівку і в одному з приміщень суду підірвав її. У МВС заявили, що чоловік покінчив життя самогубством.

Пізніше повідомлялося, що адвокат звинуватив у діях Гуменюка суд і прокуратуру. Підсудний був у пригніченому стані, адже йому вкотре продовжили запобіжний захід на 2 місяці. Також він неодноразово виявляв бажання мобілізуватися.