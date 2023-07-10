Вважав "Азов" нацистами та виступав проти ЛГБТ: "Букви" більше не співпрацюють з Терентьєвим

Команда медіа припинила співпрацю зі співзасновником Петром Терентьєвим. В офіційній заяві його звинуватили у нав’язуванні російської мови, поганому ставленні до захисників та гомофобних поглядах.

Related video

Українське видання "Букви" припинило співпрацю зі співзасновником Петром Терентьєвим. Про це йдеться в офіційній заяві на новому сайті медіа.

У ЗМІ пояснили, що Терентьєв створив "нездорову робочу атмосферу", яка блокувала роботу видання та негативно впливала на працівників. Команда звинуватила колишнього керівника у втручанні в редакційну політику, вимогах видаляти контент через особисту неприязнь до спікерів, цензури, погрозах відключити сайт, спробах використати медіа в особистих інтересах та порушеннях трудової етики. Окрім того, співзасновник нібито намагався дискредитувати репутацію працівників, а також втручався в їхнє особисте життя.

У заяві зазначено, що Терентьєв наполягав на веденні соцмереж видання російською мовою, називав бійців "Азова" "нацистами" та вважав публікації про ЛГБТК-спільноту пропагандою. Також команда оцінила заяви екскерівника на власних сторінках у соцмережах як сексистські та гомофобні.

"З метою захисту "Букв" від тиску та негативних наслідків поведінки з боку Петра командою ухвалено рішення про закінчення співпраці "Букв" з Петром Терентьєвим і створення нового сайту", — заявили у виданні.

Позиція співвласниці "Букв" Катерини Рошук

Співзасновниця та СЕО видання Катерина Рошук написала у соцмережах, що припинення співпраці для неї "вдвічі важче", адже вони з Терентьєвим були родиною.

"Я б, звісно, хотіла звернутися до Петра з проханням припинити все, що відбувалося протягом останніх місяців, але я вже це робила неодноразово. Не діє. Тому я просто напишу, що готова захищати як команду, так і себе. Від тиску, від погроз, від дискредитації, на які Петро вже пішов", — заявила вона.

Рошук подякувала команді за довіру та сміливість.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Реакція Терентьєва на звинувачення

Співзасновник медіа Петро Терентьєв прокоментував ситуацію на особистій сторінці у соцмережах. Він розповів, що кохав Рошук та завдяки їй повірив у себе.

"Але інколи кохання кінчається… Так буває… ми можемо ненавидіти себе за це, шукаємо помилки… Але просто треба бути щирими та зрозуміти, що інколи кохання колись кінчається", — зазначив екскерівник.

Терентьєв поділився, що тепер має "інші почуття", адже війна змінила його бачення світу. На його думку, після першого скандалу з команди пішли люди, які створювали медіа.

"Вони круті, всі воюють і я пишаюсь, що ми були разом і тепер надалі знову будемо", — підкреслив співзасновник.

Також Терентьєв натякнув, що планує створювати новий відеопроєкт, а нині готується до військової служби.

Фото: Скріншот

Нагадаємо, 23 листопада у "Буквах" повідомили про масове звільнення працівників через "токсичну атмосферу". Співзасновника Петра Терентьєва тоді звинувачували в агресивній поведінці. Пізніше пост був видалений.

У МЗС України звинуватили французьких журналістів у порушенні законів. Медійники відвідали окуповані території та зняли репортаж про російських військових.