Більша частина життя на роботі: у 2024 році зростуть вимоги до стажу для виходу на пенсію

Для виходу на відпочинок у 60 років необхідно буде пропрацювати щонайменше 31 рік, а для виходу у 65 років — не менше 15.

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З 2024 року для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати 31-річний стаж. З меншим стажем піти на відпочинок можна буде у 63 та 65 років. Про заплановані зміни йдеться у матеріалі "24 каналу".

Вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 65 також поступово розширюватимуться:

у 2023 році — від 15 до 20 років;

у 2024 році — від 15 до 21 року;

у 2025 році — від 15 до 22 років;

у 2026 році — від 15 до 23 років;

у 2027 році — від 15 до 24 років;

у 2028 році — від 15 до 25 років.

У ЗМІ підкреслили, що в разі відсутності стажу понад 15 років навіть у разі досягнення 65 років особа не має права на пенсію.

Чи можна буде перейти з однієї пенсії на іншу?

Одна особа може мати право одразу на кілька пенсій, однак отримувати усі в такому разі не зможе — треба буде обирати одну з-поміж доступних.

Якщо одна доступна пенсія вища за інші, за бажанням пенсіонер може змінити вид виплат. Уточнити розміри виплат можна у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, якщо українець має понаднормовий страховий стаж, він зможе розраховувати на надбавки до пенсій. Однак йдеться лише про 1% мінімального розміру пенсії за віком, станом на 2023 рік це приблизно 21 гривня. Така сума додається за кожен "додатковий" рік роботи.

За даними Пенсійного фонду, найнижчий рівень пенсій зафіксований у Тернопільській, Закарпатській та Чернівецькій областях. Загалом в Україні проживають понад 10 мільйонів пенсіонерів.