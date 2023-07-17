Більша частина життя на роботі: у 2024 році зростуть вимоги до стажу для виходу на пенсію
Для виходу на відпочинок у 60 років необхідно буде пропрацювати щонайменше 31 рік, а для виходу у 65 років — не менше 15.
З 2024 року для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати 31-річний стаж. З меншим стажем піти на відпочинок можна буде у 63 та 65 років. Про заплановані зміни йдеться у матеріалі "24 каналу".
Вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 65 також поступово розширюватимуться:
- у 2023 році — від 15 до 20 років;
- у 2024 році — від 15 до 21 року;
- у 2025 році — від 15 до 22 років;
- у 2026 році — від 15 до 23 років;
- у 2027 році — від 15 до 24 років;
- у 2028 році — від 15 до 25 років.
У ЗМІ підкреслили, що в разі відсутності стажу понад 15 років навіть у разі досягнення 65 років особа не має права на пенсію.
Чи можна буде перейти з однієї пенсії на іншу?
Одна особа може мати право одразу на кілька пенсій, однак отримувати усі в такому разі не зможе — треба буде обирати одну з-поміж доступних.
Якщо одна доступна пенсія вища за інші, за бажанням пенсіонер може змінити вид виплат. Уточнити розміри виплат можна у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.
Нагадаємо, якщо українець має понаднормовий страховий стаж, він зможе розраховувати на надбавки до пенсій. Однак йдеться лише про 1% мінімального розміру пенсії за віком, станом на 2023 рік це приблизно 21 гривня. Така сума додається за кожен "додатковий" рік роботи.
За даними Пенсійного фонду, найнижчий рівень пенсій зафіксований у Тернопільській, Закарпатській та Чернівецькій областях. Загалом в Україні проживають понад 10 мільйонів пенсіонерів.