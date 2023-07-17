Большая часть жизни на работе: в 2024 году вырастут требования к стажу для выхода на пенсию

Для выхода на отдых в 60 лет необходимо будет проработать не менее 31 года, а для выхода в 65 лет — не менее 15.

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С 2024 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 31-летний стаж. С меньшим стажем уйти на отдых можно будет в 63 и 65 лет. О запланированных изменениях говорится в материале "24 канала".

Требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 65 также постепенно будут расширяться:

в 2023 году — от 15 до 20 лет;

в 2024 году — от 15 до 21 года;

в 2025 году — от 15 до 22 лет;

в 2026 году — от 15 до 23 лет;

в 2027 году — от 15 до 24 лет;

в 2028 году — от 15 до 25 лет.

В СМИ подчеркнули, что в случае отсутствия стажа более 15 лет даже в случае достижения 65 лет лицо не имеет права на пенсию.

Можно ли будет перейти с одной пенсии на другую?

Один человек может иметь право сразу на несколько пенсий, однако получать все в таком случае не сможет — надо будет выбирать одну из доступных.

Если одна доступная пенсия выше других, по желанию пенсионер может изменить вид выплат. Уточнить размеры выплат можно в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Напомним, если украинец имеет сверхурочный страховой стаж, он сможет рассчитывать на надбавки к пенсиям. Однако речь идет лишь об 1% минимального размера пенсии по возрасту, по состоянию на 2023 год это примерно 21 гривна. Такая сумма добавляется за каждый "дополнительный" год работы.

По данным Пенсионного фонда, самый низкий уровень пенсий зафиксирован в Тернопольской, Закарпатской и Черновицкой областях. Всего в Украине проживают более 10 миллионов пенсионеров.