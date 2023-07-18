Слухав російський реп: під Києвом хлопцеві вручили повістку за музику окупантів (відео)

Молода пара під час прогулянки голосно слухала пісню російського виконавця, за що правоохоронці склали адміністративний протокол, а чоловіка відправили до військкомату. Порушника також змусили вибачитися на камеру.

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Поліція Київської області вручила чоловікові повістку за те, що той слухав музику російською мовою і підспівував. Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Інцидент стався в Боярці. За інформацією правоохоронців, молода пара під час прогулянки голосно слухала пісню російською мовою. Жінка, яка йшла позаду, зробила їм зауваження, проте чоловік почав сперечатися. У відповідь вона викликала поліцію.

"Чоловік підспівував і навіть підтанцьовував реперу з держави-агресора. Правоохоронці Фастівського управління поліції Київської області оперативно встановили правопорушників. На обох склали відповідні адмінпротоколи ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Також чоловікові вручили повістку до Фастівського РТЦК", — повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці також записали відеоролик, на якому чоловік вибачається за те, що голосно слухав музику російською мовою.

"За це я щиро вибачаюся", — сказав він на камеру.

Нагадаємо, 13 липня депутати Київради запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території столиці. Рішення стосується музики, російськомовних книг, а також театральних і циркових вистав та концертів.

На думку столичних політиків, таким рішенням вони захищають український інформаційний простір від впливу держави-агресора.

Як відомо, з жовтня минулого року в Україні діє закон, що забороняє використання російської музики в українських медіа та громадських місцях. Під забороною гастролі та публічне відтворення музики виконавців, які були або є громадянами РФ з 1991 року. Закон передбачає створення "білого списку" артистів, які публічно засудили дії країни-агресора. Щоб потрапити до такого листа, вони або їхні законні представники мають подати офіційний запит до Служби безпеки України.

Фокус писав, що на початку липня в київському кафе Дубрівка гості виконували пісні російського співака Григорія Лепсверідзе (Лепса), відомого пропозиціями грошової винагороди за знищення танків Leopard, через що виник скандал.