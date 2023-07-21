Клименко пояснив, чи використають "Гвардію наступу" в політичних цілях (відео)

За словами очільника МВС, нині зарано говорити про політику, а створені для наступу підрозділи планують розформувати після закінчення війни.

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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що МВС не формує власну армію. Зокрема, підрозділи "Гвардії наступу" будуть розформовані після перемоги у війні. Про це він повідомив в інтерв'ю "Радіо свобода".

"Ці підрозділи будуть розформовані", – сказав Клименко.

За його словами, побоювання деяких політиків, що МВС формує власну армію, не має під собою ніякого підґрунтя, оскільки ті, хто входять до "Гвардії наступу" так само йдуть на війну, отримують серйозні поранення та гинуть. Тому він не розуміє, про яку "армію на вулиці говоримо". Натомість "нині говоримо про серйозну війну", де немає вуличної армії, а є лише війна. Клименко вважає, що потрібно спочатку виграти війну, а потім повертатися до мирного життя.

Своєю чергою він запевнив, що МВС не планує використовувати підрозділи "Гвардії наступу" в політичних цілях.

"Я хотів би ще раз зазначити, що деякі наші політики забігають трошки наперед, що стосується ведення війни і можливості політичної жорсткої роботи на території нашої країни. І через це деякі люди забувають, що у нас йде війна. МВС на сьогодні не бере участі в будь-яких політичних течіях, політичних розбірках і так далі. Це, я вважаю, аморально на сьогодні. Це стосується всіх: і міністрів, і політиків, які намагаються на цьому завоювати зараз якісь очки", – додав Клименко.

Нагадаємо, раніше Ігор Клименко розповів, що бригади "Гвардії наступу" були сформовані з людей, які захотіли приєднатися до сил безпеки на добровільній основі і саме в той період, коли Україна готує штурмові наступальні дії на ворога. Тоді як середній вік добровольців у підрозділах "Гвардії настання" становить близько 35 років.

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