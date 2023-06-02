"Війна може закінчитися цього року": Клименко розповів про підготовку "Гвардії наступу"

За словами голови МВС, "Гвардія" налічує вже 8 бригад, озброєних військовою технікою. Усі батальйони очолюють командири з бойовим досвідом.

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Усі бригади "Гвардії наступу" сформовані та готові здійснити штурмові дії зі звільнення території України, щоб вийти на кордон 1991 року. Про це голова МВС Ігор Клименко розповів 2 червня в інтерв'ю BBC Україна.

В інтерв'ю голова МВС розповів, що середній вік добровольців у підрозділах "Гвардії настання" становить близько 35 років. Бригади були сформовані з людей, які захотіли приєднатися до сил безпеки на добровільній основі і саме в той період, коли Україна готує штурмові наступальні дії на ворога.

"Це нові підрозділи, куди ми набрали нових людей. Вони сформовані зі скелета – командирів, які пройшли бойові дії, мають досвід участі у війні. Ці командири та інструктори навчають молоде поповнення, яке приходить до нас, щоб сформуватися вже у бойові порядки та у складі сил оборони взяти участь у бойових діях", — розповів Клименко журналістам.

Він повідомив, що на озброєнні "Гвардії наступу" є автомобілі, бронетранспортери, артилерія, мінометне озброєння та танки, але не "Леопарди".

"Усі наші вісім бригад — плюс формується дев'ята добровольча бригада "Хартія" — під час наступальних дій будуть підпорядковані силам оборони. На сьогоднішній день усі наші бригади повністю сформовані та готові за вказівкою президента України та головнокомандувача ЗСУ (Валерія Залужного, — ред.) разом з силами оборони взяти участь у бойових діях", — зазначив він.

За його словами, основна мета створення цих підрозділів – у складі сил оборони здійснити штурмові дії зі звільнення території України та вийти на кордон 1991 року.

Різницю у відборі людей до батальйонів Клименко пояснив тим, що кожен підрозділ призначений для конкретних заходів, наприклад, у складі будуть не лише штурмові бригади, а й бійці, які боротимуться з диверсійними групами, а також братимуть участь у стабілізаційних заходах на деокупованих територіях.

Клименко висловив побажання, що війна з Росією завдяки злагодженій роботі Сил оборони України може бути закінчена вже у 2023 році.

Нагадаємо, наприкінці травня Ігор Клименко повідомив, що в Україні підготують законопроект про покарання чоловіків, які незаконно виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Станом на початок травня було відомо, що шість бригад Національної гвардії України, які є частиною "Гвардії наступу", вже сформовані та укомплектовані особовим складом.