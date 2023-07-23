Здивував навіть прикордонників: француз-мандрівник випадково заплив на каяку в Україну (фото)
Громадянин Франції втратив орієнтир та на 51 день своєї подорожі незаплановано опинився на території України. Тепер порушника переправлять у Румунію.
21 липня співробітники Держприкордонслужби виявили чоловіка, що збився з маршруту та незаконно перетнув кордон з Україною. Деталями інциденту пресслужба відомства поділилась у соцмережах.
Мандрівник з Франції втратив орієнтир та випадково заплив в акваторію порту "Рені". Через це на іноземного громадянина склали документи про адміністративне провадження.
За даними ДПСУ, пригода сталася на 51 день подорожі француза, що збився з маршруту.
"Візит до України став сюрпризом не лише для прикордонників, а й для самого туриста", — підкреслила пресслужба.
Прикордонники завірили, що пізніше іноземця в порядку реадмісії переправлять румунській стороні.
Порт "Рені" розташований на лівому березі Дунаю в Одеській області. Він знаходиться поблизу кордону з Румунією.
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