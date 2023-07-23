Здивував навіть прикордонників: француз-мандрівник випадково заплив на каяку в Україну (фото)

Громадянин Франції втратив орієнтир та на 51 день своєї подорожі незаплановано опинився на території України. Тепер порушника переправлять у Румунію.

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21 липня співробітники Держприкордонслужби виявили чоловіка, що збився з маршруту та незаконно перетнув кордон з Україною. Деталями інциденту пресслужба відомства поділилась у соцмережах.

Мандрівник з Франції втратив орієнтир та випадково заплив в акваторію порту "Рені". Через це на іноземного громадянина склали документи про адміністративне провадження.

Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ

За даними ДПСУ, пригода сталася на 51 день подорожі француза, що збився з маршруту.

"Візит до України став сюрпризом не лише для прикордонників, а й для самого туриста", — підкреслила пресслужба.

Прикордонники завірили, що пізніше іноземця в порядку реадмісії переправлять румунській стороні.

Порт "Рені" розташований на лівому березі Дунаю в Одеській області. Він знаходиться поблизу кордону з Румунією.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот

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