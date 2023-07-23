Удивил даже пограничников: француз-путешественник случайно заплыл на каяке в Украину (фото)

Гражданин Франции потерял ориентир и на 51 день своего путешествия незапланированно оказался на территории Украины. Теперь нарушителя переправят в Румынию.

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21 июля сотрудники Госпогранслужбы обнаружили мужчину, который сбился с маршрута и незаконно пересек границу с Украиной. Деталями инцидента пресс-служба ведомства поделилась в соцсетях.

Путешественник из Франции потерял ориентир и случайно заплыл в акваторию порта "Рени". Из-за этого на иностранного гражданина составили документы об административном производстве.

Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ

По данным ГПСУ, происшествие произошло на 51 день путешествия француза, сбившегося с маршрута.

"Визит в Украину стал сюрпризом не только для пограничников, но и для самого туриста", — подчеркнула пресс-служба.

Пограничники заверили, что позже иностранца в порядке реадмиссии переправят румынской стороне.

Порт "Рени" расположен на левом берегу Дуная в Одесской области. Он находится вблизи границы с Румынией.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

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