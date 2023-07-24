$7,5 тис. на підкуп Верховного Суду: НАБУ викрила голову Державної судової адміністрації

Згідно з даними слідства, фігурант отримав 7,5 тисяч доларів на підкуп Верховного Суду, але зобов'язань не виконав, при цьому грошей не вертав.

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НАБУ повідомило про викриття голови Державної судової адміністрації, якого підозрюють у спробі підкупу суддів Верховного Суду України. Про деталі справи розповіла пресслужба відомства на сторінці Facebook.

Згідно з даними слідчих, голова ДСА почав махінацію у березні 2023 року — обіцяв клієнтам залагодити справу за певну суму коштів. Після арешту голови Верховного Суду Всеволода Князєва почав гальмувати домовленість і тепер потрапив до рук антикорупційних.

5 березня 2023 року, свідчать дані слідства, фігурант отримав 7,5 тис. доларів. Ці гроші йому вручили представники комерційного підприємства, які хотіли отримати потрібний вирок Верховного Суду.

Кошти ділились на дві частини: 5 тис. дол. мали отримати судді Верхового Суду, 2,5 тис. дол. осіли в кишені фігуранта — "за посередництво". До махінації, стверджує НАБУ та САП, мав долучитись і Всеволод Князєв.

Однак наприкінці весни Князєва затримали "на гарячому" з кількома сотнями тисяч доларів в кабінеті, при цьому загальна сума хабаря — 2,7 млн дол. Посадовця звільнили з посади й відправили під арешт.

Після цього "посередник" почав ухилятись від виконання взятих на себе зобов'язань. З іншого боку, вертати гроші клієнтам він також не збирався, вказано у дописі пресслужби антикорупційників.

24 липня правоохоронці органи прибули до кабінету фігуранту і проводять обшук. Кілька кадрів, зроблених під час слідчих дій, опубліковано у Facebook. На одній зі світлин — кабінет, схоже, голови ДСА, слідчий, який з ним спілкується, та правоохоронець, який веде запис процесу обшуку.

Обшук в кабінеті голови ДСА

Зазначимо, НАБУ не вказало імені фігуранта, який отримав 7,5 тис. дол. на підкуп суддів. Однак на сайті ДСА можна знайти ім'я людини, яка очолила цю інституцію весною 2022 року — це Олексій Сальников. Під час знайомства колективу з новим керівництвом були присутні наступні посадовці: Всеволод Князєв, голова Верховного суду, Андрій Смірнов, заступник голови Офісу президента, та Андрій Костін, голова Комітету ВРУ з питань правової політики.

Олексій Сальников, голова ДСА Фото: видання "Право"

Андрій Смирнов, презентуючи Сальникова, запевнив, що призначення Сальникова — це "прояв великої довіри та висока оцінка його ділових якостей". Князєв заявив, що новий керівник допоможе продовжити насаджувати правосуддя на звільнених територіях України.

На порталі Youcontrol також можна знайти інформацію про можливі попередні посади Сальникова: вірогідно, він керував відділенням Фонду держмайна у Миколаївській області та очолював територіальне виділення ДСА Миколаївщини (потребує уточнення). На порталі "Чесно" вказано, що у 2007 році він балотувався до Верховної ради від Виборчого блоку Людмили Супрун, але нардепом не став.

Нагадуємо, днями НАБУ викрило махінації ексміністра охорони здоров'я Максима Степанова. З'ясувалось, що посадовець "заробив" близько 450 млн грн завдяки естонській фірмі, яку залучив до виготовлення українських документів.

Тим часом триває розслідування справи нардепки Людмила Марченко. Згідно з даними слідства, нардепка та її помічниця отримали 5 тис. дол. і за ці гроші планували організувати виїзд за кордон чоловіка, який підлягав мобілізації.