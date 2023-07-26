Кидався на автівки та розтрощив білборд: оголений рівнянин влаштував "шоу" на вулиці (відео)

Невідомо, що змусило чоловіка так себе поводити. Чоловік бігав вулицями міста та викрикував "кайф" та "Україна", після чого його затримали та доставили у спеціалізований медзаклад.

Related video

У вівторок, 25 липня, у Рівному 41-річний голий чоловік бігав вулицями міста. Він кидався на автомобілі, розтрощив білборд, а уламками скла намагався завдати собі каліцтва. Про це повідомили в "Радіо Трек".

Інцидент стався на вулиці Кавказькій, де люди помітили оголеного чоловіка, який "поводився неадекватно". На місце викликали правоохоронців, які затримали рівнянина та викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування усіх обставин. Медики, зі свого боку, госпіталізували чоловіка до спецзакладу. Зокрема, відбудеться перевірка, щоб з'ясувати, чи був він у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

"З'ясувалося, що це 41-річний мешканець Рівного, який з невстановлених причин почав поводитися неадекватно. Громадянин розбив білборд та кидався на транспорт. Чоловіка було доставлено у спеціалізований медзаклад", — сказала речниця поліції Юлія Дуднік.

Відео з чоловіком без одягу з'явилося в мережі. Зокрема, у ролику видно, як оголений чоловік бігав вулицями міста та викрикував "кайф" та "Україна". Після чого він зайшов до закладу харчування та запитав у співробітників, чи є в них овочі. Хтось з очевидців "шоу" попросив автора відео припинити знімати, проте головний герой почув це та сказав: "Нехай знімають". Вийшовши на вулицю, чоловік спочатку йшов спокійно, а потім почав бігти.

Нагадаємо, у Бразилії рятувальники витягли з ущелини голого чоловіка, він був на глибині приблизно 100 метрів. Згодом врятований не міг пояснити, чому виявився повністю роздягненим.

У травні в Сполучених Штатах Америки поліція помітила п'яного водія, який перевищував швидкість. Намагаючись уникнути покарання, чоловік помінявся місцями з домашнім улюбленцем.