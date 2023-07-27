Суддя поскаржилась генпрокурору на розслідувача: справу закрили після розголосу

Журналісти знайшли у судді Людмили Арестової російське громадянство. Вона заперечила наявність паспорта та повідомила Офіс генпрокурора про "співпрацю розслідувача з ФСБ", але провадження швидко закрили.

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27 липня слідчі Національної поліції у Слов’янську закрили кримінальне провадження про втручання журналіста в діяльність судді Людмили Арестової. Раніше у ЗМІ вийшло розслідування про наявність у неї російського громадянства. Про це йдеться у матеріалі "Радіо Свобода".

"Повідомляємо, що 27 липня 2023 року кримінальне провадження за №42023052720000025 від 27.06.2023 року за ч. 1 ст. 376 КК України закрите, у звʼязку з відсутністю складу кримінального правопорушення", — заявили представникам медіа в Офісі генерального прокурора.

Справа проти журналіста: що вже відомо

13 липня проєкт "Схеми" випустив розслідування про суддю Донецького окружного адміністративного суду Людмилу Арестову. В матеріалі йшлося, що жінка отримала 10 квітня 2014 року паспорт РФ та відвідувала Крим після його окупації.

Арестова заявила, що громадянство їй могли "видати" після псевдореферендуму, як і іншим мешканцям півострова. Поїздки в Крим після 2014 року вона підтвердила та пояснила відвідуванням літніх батьків.

Також суддя розповіла, що через ворожий паспорт її вже раніше викликало на допит Державне бюро розслідувань. Вона назвала справу сфабрикованою.

26 липня стало відомо, що Слов’янська окружна прокуратура розпочала розслідування проти журналіста. Арестова надіслала у Вищу раду правосуддя та Офіс генпрокурора звернення, в якому поскаржилася на втручання у правосуддя.

У документі суддя вказала, що розслідувач ймовірно надавав її персональні дані ФСБ РФ та органам окупаційної влади в Криму, а також здійснював незаконне стеження.