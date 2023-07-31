Вибух у Шевченківському суді Києва: обвинувачуваний 2 роки готував вибухівку, — ДБР (відео)
За інформацією слідства, Ігор Гуменюк кустарно зміг виготовити так званий "пояс шахіда". Йому таємно передавали вибухівку під виглядом ліків.
Радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сапьян роповіла, що обвинувачений у загибелі нацгвардійців колишній боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк кустарним способом 2 роки готував вибухівку для втечі з-під варти.
Встановлено, що підсудний тривалий час готувався до втечі з-під варти, у камері фігуранта справи були виявлені речовини, ідентичних тим, які спричинили вибух. За інформацією ДБР, Ігор Гуменюк, перебуваючи в слідчому ізоляторі, отримував від своїх спільників вибухівку невеликими частинами. Він кустарно зміг виготовити так званий "пояс шахіда" і кілька саморобних вибухових пристроїв.
"Виявилося, що сам підозрюваний, коли перебував у Київському СІЗО, йому впродовж 2 років невеличкими порціями передавали під виглядом ліків речовини, які стали основою до того, що він виготовив вибухівку, з якою, власне, і потрапив до Шевченківського суду", — повідомила Тетяна Сапьян.
За даними слідства, Гуменюк планував їх підірвати у приміщенні суду і втекти, використовуючи паніку, але це не вдалося. Його дії призвели до інших трагічних наслідків — він загинув, були поранені кілька правоохоронців.
Наразі п’ятьом правоохоронцям повідомлено про підозру. Три працівника СІЗО підозрюються за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.
Два військовослужбовця НГУ підозрюються за ст. 418 ч.3 ККУ (порушення статутних правил вартової служби). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
Встановлюються інші особи, які сприяли у вчиненні злочину.
Нагадаємо, 5 липня у Шевченківському суді Києва стався вибух. Підозрюваний Ігор Гуменюк після перестрілки закрився з двома конвоїрами в туалеті. У МВС і КМВА підтвердили вибух, на місце прибули співробітники поліції і медики.
Також Фокус писав, що адвокат підозрюваного дав перший коментар. З його слів, він був присутній на засіданні не особисто, а онлайн. Про інцидент дізнався не одразу, а після того, як йому почали телефонувати журналісти і просили прокоментувати.