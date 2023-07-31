Взрыв в Шевченковском суде Киева: обвиняемый 2 года готовил взрывчатку, — ГБР (видео)
По информации следствия, Игорь Гуменюк кустарно смог изготовить так называемый "пояс шахида". Ему тайно передавали взрывчатку под видом лекарств.
Советник по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян рассказала, что обвиняемый в гибели нацгвардейцев бывший боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк кустарным способом 2 года готовил взрывчатку для побега из-под стражи.
Установлено, что подсудимый длительное время готовился к побегу из-под стражи, в камере фигуранта дела были обнаружены вещества, идентичных тем, которые вызвали взрыв. По информации ГБР, Игорь Гуменюк, находясь в следственном изоляторе, получал от своих сообщников взрывчатку небольшими частями. Он кустарно смог изготовить так называемый "пояс шахида" и несколько самодельных взрывных устройств.
"Оказалось, что сам подозреваемый, когда находился в Киевском СИЗО, ему в течение 2 лет небольшими порциями передавали под видом лекарств вещества, которые стали основой к тому, что он изготовил взрывчатку, с которой, собственно, и попал в Шевченковский суд", — сообщила Татьяна Сапьян.
По данным следствия, Гуменюк планировал их взорвать в помещении суда и убежать, используя панику, но это не удалось. Его действия привели к другим трагическим последствиям — он погиб, были ранены несколько правоохранителей.
Сейчас пятерым правоохранителям сообщено о подозрении. Три работника СИЗО подозреваются по ч. 2 ст. 367 УКУ (служебная халатность). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
Два военнослужащих НГУ подозреваются по ст. 418 ч.3 УКУ (нарушение уставных правил караульной службы). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Устанавливаются другие лица, которые способствовали в совершении преступления.
Напомним, 5 июля в Шевченковском суде Киева произошел взрыв. Подозреваемый Игорь Гуменюк после перестрелки закрылся с двумя конвоирами в туалете. В МВД и КГВА подтвердили взрыв, на место прибыли сотрудники полиции и медики.
Также Фокус писал, что адвокат подозреваемого дал первый комментарий. По его словам, он присутствовал на заседании не лично, а онлайн. Об инциденте узнал не сразу, а после того, как ему начали звонить журналисты и просили прокомментировать.