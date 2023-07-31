Взрыв в Шевченковском суде Киева: обвиняемый 2 года готовил взрывчатку, — ГБР (видео)

По информации следствия, Игорь Гуменюк кустарно смог изготовить так называемый "пояс шахида". Ему тайно передавали взрывчатку под видом лекарств.

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Советник по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян рассказала, что обвиняемый в гибели нацгвардейцев бывший боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк кустарным способом 2 года готовил взрывчатку для побега из-под стражи.

Установлено, что подсудимый длительное время готовился к побегу из-под стражи, в камере фигуранта дела были обнаружены вещества, идентичных тем, которые вызвали взрыв. По информации ГБР, Игорь Гуменюк, находясь в следственном изоляторе, получал от своих сообщников взрывчатку небольшими частями. Он кустарно смог изготовить так называемый "пояс шахида" и несколько самодельных взрывных устройств.

"Оказалось, что сам подозреваемый, когда находился в Киевском СИЗО, ему в течение 2 лет небольшими порциями передавали под видом лекарств вещества, которые стали основой к тому, что он изготовил взрывчатку, с которой, собственно, и попал в Шевченковский суд", — сообщила Татьяна Сапьян.

По данным следствия, Гуменюк планировал их взорвать в помещении суда и убежать, используя панику, но это не удалось. Его действия привели к другим трагическим последствиям — он погиб, были ранены несколько правоохранителей.

Сейчас пятерым правоохранителям сообщено о подозрении. Три работника СИЗО подозреваются по ч. 2 ст. 367 УКУ (служебная халатность). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Два военнослужащих НГУ подозреваются по ст. 418 ч.3 УКУ (нарушение уставных правил караульной службы). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Устанавливаются другие лица, которые способствовали в совершении преступления.

Напомним, 5 июля в Шевченковском суде Киева произошел взрыв. Подозреваемый Игорь Гуменюк после перестрелки закрылся с двумя конвоирами в туалете. В МВД и КГВА подтвердили взрыв, на место прибыли сотрудники полиции и медики.

Также Фокус писал, что адвокат подозреваемого дал первый комментарий. По его словам, он присутствовал на заседании не лично, а онлайн. Об инциденте узнал не сразу, а после того, как ему начали звонить журналисты и просили прокомментировать.