Виготовляв фальшиві документи: у Львові ліквідували підпільний "паспортний стіл" (фото)

Середній щомісячний прибуток "паспортного столу" складав до 6 мільйонів гривень. Одним з організаторів оборудки був колишній посадовець розформованої міліції.

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У Львові Служба безпеки України (СБУ) ліквідувала підпільний "паспортний стіл", де виготовляли фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в Україні та посвідчення водіїв. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

"У результаті спецоперації у Вінницькій, Львівській, Одеській, Харківській і Донецькій областях затримано організатора оборудки та 8-х його спільників. Серед них – колишній посадовець розформованої міліції", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що вартість підробленого документа становила від 8 до 14 тисяч гривень, зокрема сума залежала від типу документа та терміновості виготовлення. Зокрема, одна фальшива ID-картка громадянина України в середньому коштувала 11 тисяч гривень. У результаті щомісячний прибуток складав до 6 мільйонів гривень. За даними СБУ, серед клієнтів "сервісу" були й іноземці, які хотіли легалізуватися в Україні або виїхати до Євросоюзу на підставі фейкових документів.

Правоохоронці стверджують, що незаконну діяльність організували декілька мешканців Одеси, тоді як підпільний цех облаштували у своїх спільників, в орендованій квартирі у середмісті Львова. Для пошуку клієнтів вони використовували сторінку в Instagram, де пропонували свої "послуги".

У СБУ розповіли, що готові документи зі Львова розсилали по регіонах спільникам, які їх переадресовували на поштові адреси "замовників". В одну область середній обсяг разової "оптової партії" фальшивих документів становив від 100 до 500 одиниць.

Додали, що усім фігурантам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Суд обрав для них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 26 липня Фокус писав про злочинне угрупування, що займалося виготовленням підроблених документів. Зокрема, угрупування шукало клієнтів через інтернет і з передплатою від 10 тисяч гривень виготовляли фальшиві свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

У квітня СБУ викрила у Запоріжжі кримінальне угрупування, яке допомагало іноземцям з легалізацією в Україні. Основними "клієнтами" були злочинці з РФ.