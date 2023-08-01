Изготавливал фальшивые документы: во Львове ликвидировали подпольный "паспортный стол" (фото)

Средняя ежемесячная прибыль "паспортного стола" составляла до 6 миллионов гривен. Одним из организаторов сделки был бывший чиновник расформированной милиции.

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Во Львове Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала подпольный "паспортный стол", где изготавливали фальшивые паспорта, виды на временное проживание в Украине и водительские удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"В результате спецоперации в Винницкой, Львовской, Одесской, Харьковской и Донецкой областях задержан организатор сделки и 8-х его сообщников. Среди них — бывший чиновник расформированной милиции", — говорилось в сообщении.

Отметили, что стоимость поддельного документа составляла от 8 до 14 тысяч гривен, в частности сумма зависела от типа документа и срочности изготовления. В частности, одна фальшивая ID-карта гражданина Украины в среднем стоила 11 тысяч гривен. В результате ежемесячная прибыль составляла до 6 миллионов гривен. По данным СБУ, среди клиентов "сервиса" были и иностранцы, которые хотели легализоваться в Украине или выехать в Евросоюз на основании фейковых документов.

Правоохранители утверждают, что незаконную деятельность организовали несколько жителей Одессы, тогда как подпольный цех обустроили у своих сообщников, в арендованной квартире в центре Львова. Для поиска клиентов они использовали страницу в Instagram, где предлагали свои "услуги".

В СБУ рассказали, что готовые документы из Львова рассылали по регионам сообщникам, которые их переадресовывали на почтовые адреса "заказчиков". В одну область средний объем разовой "оптовой партии" фальшивых документов составлял от 100 до 500 единиц.

Добавили, что всем фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Суд избрал для них меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, 26 июля Фокус писал о преступной группировке, занимавшейся изготовлением поддельных документов. В частности, группировка искала клиентов через интернет и с предоплатой от 10 тысяч гривен изготавливали фальшивые свидетельства о регистрации транспортных средств.

В апреле СБУ разоблачила в Запорожье криминальную группировку, которая помогала иностранцам с легализацией в Украине. Основными "клиентами" были преступники из РФ.