"Відкрив власну справу": поліцейський видурив у знайомих $280 тисяч

Чоловік розповідав, що має намір налагодити легальну торгівлю зброєю та амуніцією і реалізувати її на Волині, але насправді не мав наміру відкривати бізнес та не планував повертати кошти.

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Поліцейський у Волинській області виманив у знайомих 280 тисяч доларів для нібито відкриття власного бізнесу з торгівлі зброєю. Подробиці повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань у Telegram.

Слідчі встановили обставини порушення. З'ясувалося, що у період з червня 2022 року по квітень 2023 року колишній начальник сектору одного з райуправлінь поліції, прикриваючись авторитетом співробітника правоохоронних структур, вирішив отримати кошти у знайомих. Він обманув п'ятьох місцевих мешканців та взяв у них сумарно 280 тисяч доларів.

Порушник позичав гроші у знайомих, які йому довіряли. Він просив гроші на відкриття власної справи. Чоловік розповідав, що має намір налагодити легальну торгівлю зброєю та амуніцією і реалізувати на території області. Насправді він ніяких легальних планів щодо розвитку бізнесу не мав та не планував повертати позичених коштів.

Підозрюваному у шахрайстві загрожує до 12 років в'язниці. Коли його керівництво дізналося інформацію стосовно шахрайських дій, поліцейського звільнили з роботи. Наразі йому вже вручили підозру за ч.3 та ч.4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Нагадаємо, 27 липня на Донеччині викрили військкома та поліцейського. Підозрюваний поліцейський знаходив "клієнтів", а потім передавав дані для підробки документів своєму "колезі" з ТЦК. За допомогу тільки трьом чоловікам фігуранти отримали щонайменше 57 тисяч гривень.

Також у липні 2021 року топ-поліцейський з Ізмаїлу обікрав колег на $ 300 тис. Згодом він зник разом із пістолетом.