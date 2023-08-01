"Открыл собственный бизнес": полицейский выманил у знакомых $280 тысяч

Мужчина рассказывал, что намерен наладить легальную торговлю оружием и амуницией и реализовать ее на Волыни, но на самом деле не собирался открывать бизнес и не планировал возвращать средства.

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Полицейский в Волынской области выманил у знакомых 280 тысяч долларов для якобы открытия собственного бизнеса по торговле оружием. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований в Telegram.

Следователи установили обстоятельства нарушения. Выяснилось, что в период с июня 2022 года по апрель 2023 года бывший начальник сектора одного из райуправлений полиции, прикрываясь авторитетом сотрудника правоохранительных структур, решил получить средства у знакомых. Он обманул пятерых местных жителей и взял у них суммарно 280 тысяч долларов.

Нарушитель занимал деньги у знакомых, которые ему доверяли. Он просил деньги на открытие собственного дела. Мужчина рассказывал, что намерен наладить легальную торговлю оружием и амуницией и реализовать на территории области. На самом деле он никаких легальных планов по развитию бизнеса не имел и не планировал возвращать заемных средств.

Подозреваемому в мошенничестве грозит до 12 лет тюрьмы. Когда его руководство узнало информацию о мошеннических действиях, полицейского уволили с работы. Сейчас ему уже вручили подозрение по ч.3 и ч.4 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

Напомним, 27 июля в Донецкой области разоблачили военкома и полицейского. Подозреваемый полицейский находил "клиентов", а затем передавал данные для подделки документов своему "коллеге" из ТЦК. За помощь только трем мужчинам фигуранты получили не менее 57 тысяч гривен.

Также в июле 2021 года топ-полицейский из Измаила обокрал коллег на $300 тыс. Впоследствии он исчез вместе с пистолетом.