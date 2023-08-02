20 млн на "примарних" авто: правоохоронці викрили в Україні масштабну схему шахраїв (фото)

Група зловмисників "продавала" через інтернет машини та дрони, а після отримання грошей від волонтерів та військових "зникала". Вона діяла в Одеській, Харківській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

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Правоохоронці викрили організовану групу, яка привласнювала гроші під виглядом "продажу" автівок та квадрокоптерів захисникам. Деталями справи 2 серпня поділилась пресслужба Офісу генерального прокурора.

За версією слідства, зловмисники діяли у п’яти регіонах України. В Офісі генпрокурора розповіли, що вони заволоділи грошима українців, пропонуючи "продати" необхідні бійцям товари.

"Підозрювані розміщували на відомих торговельних інтернет-майданчиках оголошення про продаж легкових автомобілів з доставленням із-за кордону та квадрокоптерів для потреб Збройних сил України за найбільш привабливою ціною. Надалі вони отримували кошти як передплату, зокрема від військових та волонтерів. Далі свої зобов’язання вони не виконували", — описала схему пресслужба.

Правоохоронці провели 22 обшуки в Одеській, Харківській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Черкаській областях. Під час них були вилучені банківські карти, комп’ютери, мобільні телефони, сім-карти тощо.

За даними Офісу генпрокурора, група загалом завдала потерпілим шкоди на суму понад 20 мільйонів гривень. Організатору та ще трьом фігурантам справи повідомили про підозру в шахрайстві.

Фото: Офіс генерального прокурора Фото: Офіс генерального прокурора

У Харкові СБУ затримала двох коригувальників. Безробітні чоловіки переміщувались містом на велосипедах та знімали місця ймовірної дислокації ЗСУ. Їх спіймали під час виконання чергового завдання від куратора.

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