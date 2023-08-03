На Прикарпатті затримали посадовця військкомату, який допомагав ухилянтам перетнути кордон

Фігуранта затримали "на гарячому" під час отримання грошової винагороди за свою "роботу", ціна його послуг коштувала від 3 до 4 тисяч доларів, розповіли в Офісі генпрокурора.

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Служба безпеки України затримала посадовця одного з ТЦК в Івано-франківській області, йому оголосили підозру за сприяння переправленню військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Затримання проводилось за процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, підозрюваний разом із двома спільниками за гроші сприяв виготовленню підробних довідок про непридатність до військової служби для ухилянтів. Він зобов’язувався виключати своїх "клієнтів" із військового обліку та підтверджував достовірність цих довідок у Державній прикордонній службі.

За такого роду "послуги" фігурант отримував від 3 до 4 тисяч доларів з людини. Підозрюваних затримали під час отримання неправомірної вигоди.

Наразі усім трьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.

Нагадаємо, що 3 серпня в Києві затримали топчиновника військової адміністрації. Начальник відділу КМВА, як зазначають правоохоронці, організував схему, учасники якої оформляли фіктивні документи про непридатність до військової служби.

До слова, 1 серпня, Служба безпеки України затримала співробітника Миргородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині, який за хабарі допомагав чоловікам ухилятися від призову на військову службу.