Митрополит ПЦУ заявив, що влада України "вигадує" війну, – соцмережі (відео)

За словами митрополита Чернівецького і Буковинського Даниїла, прочанам доводиться "всупереч неможливому" долати шлях, щоб зібратися біля святилища.

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Митрополит Чернівецький і Буковинський Православної церкви України (ПЦУ) Данило (Михайло Ковальчук) сказав у зверненні до парафіян, що влада України "вигадує" війну. Відповідне відео було опубліковано в TikToK користувачем _pravoslavie_upc_ 8 серпня.

На відеоролику священнослужитель виступає з промовою, стверджуючи, що людям не дозволяють паломництво до святилища.

"Дорогі паломники, ми схиляємося перед вами так як ви долаєте всупереч неможливому. Наша влада вигадує то війну, то боїться, щоб московські їх не засудили та не дозволяли нам вас зібрати в це святилище", — заявив митрополит.

Звернення митрополита Даниїла

Що відомо про митрополита Даниїла

Митрополит Чернівецький і Буковинський ПЦУ Данило (Михайло Ковальчук) родом з Івано-Франківської області.

У 1970 році він вступив на денне відділення Московської Духовної Семінарії. До 1990 року служив кліриком в Івано-Франківській єпархії РПЦ МП.

У 1990 році прийняв сан єпископа в Українській православній церкві Київського патріархату з титулом "Чернівецький і Буковинський". У вересні 1994 року піднесений у сан митрополита.

Нагадаємо, що 7 серпня митрополита Вінницьких єпархій Української православної церкви Московського патріархату засудили до п'яти років в'язниці за виправдання російської збройної агресії проти України.

Ми також повідомляли, що 7 серпня намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла звільнили з-під варти. За нього внесли заставу в розмірі понад 900 тисяч доларів. За словами адвоката митрополита, заставу внесли понад тисяча людей.