Збитків майже на 50 млн доларів: САП завершила розслідування проти ексголови Мінінфраструктури

Стверджується, що у рамках розслідування також фігурує колишній помічник міністра. Чиновникам загрожує покарання від трьох до шести років ув'язнення.

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8 серпня прокурор Спеціалізованою антикорупційної прокуратури (САП) завершив досудове розслідування щодо справи колишнього міністра інфраструктури України та його колишнього першого заступника, яких підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем. Про це повідомили в пресслужбі САП у Telegram.

"Наразі детективам НАБУ надано доручення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що у 2015 році колишній міністр разом зі своїм першим заступником, який був головою Тарифної ради Міністерства інфраструктури, видав наказ щодо дозволу приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту "Південний", який є державною власністю та перебуває в користуванні Адміністрації морських портів України (АМПУ), а тому право на збори належить лише державному підприємству.

Проте згідно з виданим наказом державному підприємству призначалася лише частина коштів, інша ж стягувалася приватними компаніями. У результаті чого ДП "АМПУ" було завдано збитків у розмірі понад 49,63 мільйона доларів.

Таким чином дії колишніх посадовців кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У публікації не згадується ім'я ексголови Міністерства інфраструктури, проте 22 лютого НАБУ та САП повідомили про підозру ексголові Міністерства інфраструктури Андрію Пивоварському, який обіймав посаду голови відомства з 2014 по 2016 рік. Зокрема, в липні 2015 року виданий ексміністром та його заступником указ передбачав стягнення половини корабельного збору із суден у морському порту "Південний" приватними компаніями. Проте це було винятковою прерогативою ДП "АМПУ", як користувача акваторії порту, що належить державі.

Своєю чергою слідчі з'ясували, що указ не мав необхідного економічного обґрунтування та був ухвалений усупереч зауваженням департаменту економіки та фінансів Мінінфраструктури та ДП "АМПУ".

Нагадаємо, 8 серпня 2023 року прокурори САП вручили підозру нардепу Анатолію Гунько. Його звинуватили в неправомірному отриманні фінансової вигоди за надання приватному підприємцю державних земель в оренду.