"Гідність і свобода не мають ціни": українка написала листа Зеленському з СІЗО в Москві

У листі Умерова повідомляє, що її було затримано при вʼїзді на територію Росії й через шість місяців місцеві спецслужби висунули надумані звинувачення в шпигунстві.

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Ув’язнена в Росії українка та кримська татарка Леніє Умерова написала листа президенту України Володимиру Зеленському. Про це повідомив брат українки Азіз Умеров у Facebook.

Леніє Умерову пів року тому затримали спецслужби РФ під час спроби провідати хворого батька в Криму.

Родині стало відомо, що відносно Леніє призначена судово-психіатрична експертиза. Строк цієї експертизи, методи та спосіб проведення залишаються невідомими, адже справа під грифом "секретно", тому жодних деталей ні адвокату, ні родині ув’язненої не повідомляють.

За словами Азіза Умерова, правозахисники систематично навідуються до Леніє та намагаються тримати ситуацію під контролем наскільки це можливо. Під час останнього візиту адвокатів Леніє Умерова передала лист, адресований президенту України.

У листі Леніє повідомляє, що її було затримано при вʼїзді на територію РФ і через шість місяців спецслужби Російської Федерації висунули надумані звинувачення в шпіонажі.

Умерова подякувала Володимиру Зеленському, як лідеру суверенної й демократичної держави, за те, що він на власному прикладі показуєте, що "у слів "гідність" та "свобода" немає ціни".

Лист Леніє Умерової президенту України Володимиру Зеленському Фото: facebook.com/umerov.azeez

У коментарях до публікації Азіза Умерова люди пишуть: "Яка вона сильна!", "Хоробра, смілива дівчинка!", "Нехай вам Аллах допоможе".

Коментарі до листа Леніє Умерової Фото: facebook.com/umerov.azeez

Нагадаємо, 27 березня повідомлялося, що у Криму "суд" засудив громадянина України до 12 років "за шпигунство для ЗСУ". Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець каже, що у "справах українських шпигунів та диверсантів" ув'язнені щонайменше 16 українців.

Раніше, 28 грудня, стало відомо, що у Криму трьох чоловіків заарештували за виконання українських пісень. Трьом кримчанам призначили арешти від 11 до 13 діб, а двоє з них отримали штрафи.