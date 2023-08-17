Комбайнер під час жнив повністю знеструмив Львів та область, – Укренерго

Внаслідок дій водія сільськогосподарської техніки у населених пунктах Львівської області повністю зникло електропостачання.

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Комбайнер під час роботи в полі спричинив порушення у роботі високовольтної лінії та спровокував раптове знеструмлення Львівщини. Подробиці повідомили в "Укренерго" у Facebook.

У Львові та області у понеділок, 14 серпня, відбулося відключення світла. Згодом виявилося, що спричинив таку ситуацію водій сільськогосподарської техніки. Чоловік не дотримувався правил техніки безпеки під час збирання врожаю. Внаслідок цього у населених пунктах повністю зникло електропостачання на 9 хвилин.

Згодом виданню ZAXID.NET інформацію підтвердили у Західній енергетичній системі "Укренерго". З'ясувалося, винуватцем знеструмлення виявився водій комбайна, який під час жнив у полі зачепив високовольтну лінію.

Ракетна атака 15 серпня та проблеми зі світлом на Львівщині

У споживачів Львова та Львівщини фіксували проблеми з постачанням електроенергії після ракетної атаки 15 серпня. Російські війська, як повідомив мер Львова Андрій Садовий, вдарили по житловій інфраструктурі міста.

Він зазначив, що обійшлося без жертв. Проте російська ракета прилетіла у двір дитячого садка, також пошкоджено понад сто будинків, вибито понад 500 вікон та зруйновано дитячий садок.

Нагадаємо, у НКРЕКП 5 серпня повідомили, що в Україні відремонтували 1,6% від пошкодженої обстрілами енергосистеми. Щодо пошкоджень, завданих об'єктам теплової генерації, за даними НКРЕКП, сума збитків обладнанню за період повномасштабної війни склала 29,9 мільярда гривень. На сьогодні енергокомпанії використали на здійснення аварійно-відновлювальних робіт 482 мільйони гривень.