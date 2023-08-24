Зеленський вручив відзнаки "Національна легенда України": хто отримав нагороду

Відзнакою "Національна легенда України" президент нагороджує українців, які здійснили вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, та за особисті заслуги у становленні незалежної України. Серед лауреатів — Дмитро Коцюбайло, Андрій Цаплієнко та Альбіна Дерюгіна.

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23 серпня президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вручили відзнаки Глави держави "Національна легенда України". Про це повідомили в Офісі президента.

Володимир Зеленський заявив, що відзнака є подякою українцям за їхню самовіддану працю.

"Вдячність за те, що ви прославляєте, прославляли нашу державу, нашу історію. За те, що ви сьогодні працюєте, служите, бороните нашу державу, наші кордони. Ми вам за це надзвичайно вдячні!" — сказав президент.

У 2023 році лауреатами відзнаки "Національна легенда України" стали:

Молодший лейтенант, командир 1-го ОМБ "Вовки Да Вінчі" ЗСУ Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло (посмертно). Він брав активну участь у боях із 2014 року та є першим добровольцем, якому присвоєно звання Героя України. 7 березня 2023 року Дмитро Коцюбайло загинув у боях за Бахмут;

(посмертно). Він брав активну участь у боях із 2014 року та є першим добровольцем, якому присвоєно звання Героя України. 7 березня 2023 року Дмитро Коцюбайло загинув у боях за Бахмут; керівник центру церебральної нейрохірургії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова (м. Дніпро), нейрохірург Андрій Сірко . Він провів понад 700 унікальних надскладних операцій українським військовослужбовцям;

. Він провів понад 700 унікальних надскладних операцій українським військовослужбовцям; волонтерка, керівниця фонду Leleka Foundation Ірина Гук . З 2014 року вона займається тактичною медициною, зокрема постачала критично важливі медичні засоби для українських захисників та цивільних;

. З 2014 року вона займається тактичною медициною, зокрема постачала критично важливі медичні засоби для українських захисників та цивільних; японський волонтер Фумінорі Цучіко . Після 24 лютого 2022 року приїхав в Україну, аби підтримати тих, хто був вимушений переховуватися від обстрілів та жити в харківському метро. Також він відкрив кафе, де організував безкоштовне харчування для містян;

. Після 24 лютого 2022 року приїхав в Україну, аби підтримати тих, хто був вимушений переховуватися від обстрілів та жити в харківському метро. Також він відкрив кафе, де організував безкоштовне харчування для містян; українська тренерка з художньої гімнастики, заслужений тренер України, Герой України Альбіна Дерюгіна (посмертно). У Києві відкрила школу художньої гімнастики "Школа Дерюгіних". Вона виховала низку олімпійських чемпіонок, чемпіонок світу та Європи;

(посмертно). У Києві відкрила школу художньої гімнастики "Школа Дерюгіних". Вона виховала низку олімпійських чемпіонок, чемпіонок світу та Європи; заслужений журналіст України, воєнний кореспондент, ведучий і сценарист Андрій Цаплієнко . Знімає ексклюзивні матеріали про війну в Україні з 2014 року. Він отримав поранення під час виконання редакційного завдання в Чернігівській області 25 березня 2022 року. Нагороджений орденом "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів;

. Знімає ексклюзивні матеріали про війну в Україні з 2014 року. Він отримав поранення під час виконання редакційного завдання в Чернігівській області 25 березня 2022 року. Нагороджений орденом "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів; енергетик із Краматорська, інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу Володимир Летенко . Через влучання ракети в газову трубу сталася пожежа на газогоні, що веде до газорозподільної станції Вуглегірської ДРЕС. Стовп вогню сягав понад 100 метрів. Під обстрілами зупинив викид газу на газогоні, де сталася пожежа (вогонь розповсюдився на понад 100 метрів) через влучання ракети в газову трубу, який веде до газорозподільної станції Вуглегірської ДРЕС. Брав участь у розмінуванні Харківщини;

. Через влучання ракети в газову трубу сталася пожежа на газогоні, що веде до газорозподільної станції Вуглегірської ДРЕС. Стовп вогню сягав понад 100 метрів. Під обстрілами зупинив викид газу на газогоні, де сталася пожежа (вогонь розповсюдився на понад 100 метрів) через влучання ракети в газову трубу, який веде до газорозподільної станції Вуглегірської ДРЕС. Брав участь у розмінуванні Харківщини; український музикант, співак, композитор, поет, народний артист України Тарас Петриненко. Автор пісні неофіційного гімну держави "Україна".

Додали, що від початку повномасштабного вторгнення відзнаки отримують ті, хто рятує, захищає та забезпечує життя, зокрема військові, медики, волонтери, енергетики, працівники "Укрзалізниці", які здійснювали евакуацію.

Нагадаємо, 22 серпня 2021 року відбулася перша урочиста церемонія вручення відзнаки президента "Національна легенда України". Нагороди отримали семеро українців.