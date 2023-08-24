Зеленский вручил отличия "Национальная легенда Украины": кто получил награду

Отличием "Национальная легенда Украины" президент награждает украинцев, которые внесли весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, и за личные заслуги в становлении независимой Украины. Среди лауреатов — Дмитрий Коцюбайло, Андрей Цаплиенко и Альбина Дерюгина.

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23 августа президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вручили награды Главы государства "Национальная легенда Украины". Об этом сообщили в Офисе президента.

Владимир Зеленский заявил, что награда является благодарностью украинцам за их самоотверженный труд.

"Благодарность за то, что вы прославляете, прославляли наше государство, нашу историю. За то, что вы сегодня работаете, служите, защищаете наше государство, наши границы. Мы вам за это чрезвычайно благодарны!" — сказал президент.

В 2023 году лауреатами награды "Национальная легенда Украины" стали:

младший лейтенант, командир 1-го ОМБ "Волки Да Винчи" ВСУ Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло (посмертно). Он принимал активное участие в боях с 2014 года и является первым добровольцем, которому присвоено звание Героя Украины. 7 марта 2023 года Дмитрий Коцюбайло погиб в боях за Бахмут;

(посмертно). Он принимал активное участие в боях с 2014 года и является первым добровольцем, которому присвоено звание Героя Украины. 7 марта 2023 года Дмитрий Коцюбайло погиб в боях за Бахмут; руководитель центра церебральной нейрохирургии Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова (г. Днепр), нейрохирург Андрей Сирко . Он провел более 700 уникальных сверхсложных операций украинским военнослужащим;

. Он провел более 700 уникальных сверхсложных операций украинским военнослужащим; волонтер, руководитель фонда Leleka Foundation Ирина Гук . С 2014 года она занимается тактической медициной, в частности поставляла критически важные медицинские средства для украинских защитников и гражданских;

. С 2014 года она занимается тактической медициной, в частности поставляла критически важные медицинские средства для украинских защитников и гражданских; японский волонтер Фуминори Цутико . После 24 февраля 2022 года приехал в Украину, чтобы поддержать тех, кто был вынужден скрываться от обстрелов и жить в харьковском метро. Также он открыл кафе, где организовал бесплатное питание для горожан;

. После 24 февраля 2022 года приехал в Украину, чтобы поддержать тех, кто был вынужден скрываться от обстрелов и жить в харьковском метро. Также он открыл кафе, где организовал бесплатное питание для горожан; украинский тренер по художественной гимнастике, заслуженный тренер Украины, Герой Украины Альбина Дерюгина (посмертно). В Киеве открыла школу художественной гимнастики "Школа Дерюгиных". Она воспитала ряд олимпийских чемпионок, чемпионок мира и Европы;

(посмертно). В Киеве открыла школу художественной гимнастики "Школа Дерюгиных". Она воспитала ряд олимпийских чемпионок, чемпионок мира и Европы; заслуженный журналист Украины, военный корреспондент, ведущий и сценарист Андрей Цаплиенко . Снимает эксклюзивные материалы о войне в Украине с 2014 года. Он получил ранение во время выполнения редакционного задания в Черниговской области 25 марта 2022 года. Награжден орденом "За мужество" II и III степеней;

. Снимает эксклюзивные материалы о войне в Украине с 2014 года. Он получил ранение во время выполнения редакционного задания в Черниговской области 25 марта 2022 года. Награжден орденом "За мужество" II и III степеней; энергетик из Краматорска, инженер по эксплуатации линейной части магистрального газопровода Владимир Летенко . Из-за попадания ракеты в газовую трубу произошел пожар на газопроводе, ведущем к газораспределительной станции Углегорской ГРЭС. Столб огня достигал более 100 метров. Под обстрелами остановил выброс газа на газопроводе, где произошел пожар (огонь распространился более чем на 100 метров) из-за попадания ракеты в газовую трубу, ведущую к газораспределительной станции Углегорской ГРЭС. Участвовал в разминировании Харьковской области;

. Из-за попадания ракеты в газовую трубу произошел пожар на газопроводе, ведущем к газораспределительной станции Углегорской ГРЭС. Столб огня достигал более 100 метров. Под обстрелами остановил выброс газа на газопроводе, где произошел пожар (огонь распространился более чем на 100 метров) из-за попадания ракеты в газовую трубу, ведущую к газораспределительной станции Углегорской ГРЭС. Участвовал в разминировании Харьковской области; украинский музыкант, певец, композитор, поэт, народный артист Украины Тарас Петриненко. Автор песни неофициального гимна государства "Украина".

Добавили, что с начала полномасштабного вторжения награды получают те, кто спасает, защищает и обеспечивает жизнь, в частности военные, медики, волонтеры, энергетики, работники "Укрзализныци", которые осуществляли эвакуацию.

Напомним, 22 августа 2021 года состоялась первая торжественная церемония вручения награды президента "Национальная легенда Украины". Награды получили семь украинцев.