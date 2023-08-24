Надійшов ще 5 років тому: у Дніпрі з лікарні Мечникова не можуть випровадити пацієнта

Чоловік потрапив до відділення нейрохірургії медзакладу і там пройшов курс лікування. Його виписали ще у березні 2018 року, але сам пацієнт виписуватися не збирається.

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З лікарні Мечникова у Дніпрі вже 5 років не можуть випровадити пацієнта. Після численних умовлянь добровільно залишити приміщення медзакладу, адміністрація лікарні Мечникова вирішили звернутися до суду щодо примусового виселення чоловіка. Жовтневий суд Кривого Рогу розглянув позов і ухвалив рішення про заборону відповідачу перебувати на території КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечникова". Про це йдеться у реєстрі судових рішень.

Згідно із матеріалами справи, пацієнт перебував на стаціонарному лікуванні у відділенні нейрохірургії хребта і спинного мозку в лікарні Мечникова від 11 травня 2017 року до 7 березня 2018 року. Його пролікували і виписали з відділення у зв`язку з відсутністю показань для подальшого лікування.

Медики запропонували чоловікові продовжити консервативне лікування в неврологічному відділенні за місцем проживання у Кривому Розі, але він категорично відмовився від транспортування до свого міста.

Пацієнт продовжив перебувати у приміщенні медзакладу попри виписку, і так триває вже понад 5 років.

У позовній заяві лікарня попросила суд заборонити чоловікові проживати на території лікарні Мечникова та виселити його з будівлі, а оплатити судові витрати.

Суд зрештою повністю задовільнив вимоги позивача про виселення пацієнта з медзакладу та стягнути з нього судовій збір у сумі 2684 гривні.

Чоловік ще має час подати апеляцію на вирок суду.

Нагадаємо, що у Кривому Розі після операції зі збільшення грудей померла 22-річна дівчина. За даними СМЕ, у пацієнтки почалися гнійно-некротичні зміни післяопераційних ран на грудях, швидко прогресувала анемія і розвинувся септичний процес.

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